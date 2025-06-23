Неконтролируемые последствия: атака США на Иран может привести к неожиданным результатам

США в ночь на 22 июня атаковали ядерные объекты Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Дональд Трамп отчитался, что удары были успешными, ведь помешали Тегерану получить ядерное оружие. Однако Иран заявил, что готовится дать жесткий ответ на атаку.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил в разговоре с 24 Каналом, что в тактической перспективе Трамп выиграл в противостоянии с Ираном благодаря проактивным действиям. Однако праздновать победу США еще рано.

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Россия и Китай могут вступить в игру

Буряченко отметил, если в результате этой атаки и в целом давления на Иран удастся достичь капитуляции режима аятолл, то и стратегические перспективы США также будут довольно контролируемыми.

Однако остаются вопросы, достигли ли бомбардировки США своих целей по превентивному завершению через силу ядерной программы Ирана? На этот вопрос нет ответа. Потому что МАГАТЭ не фиксирует ядерных выбросов на месте ударов в Иране,

– отметил политолог.

В то же время официальным решением иранских властей Ормузский пролив, обеспечивающий ключевую нефтяную логистику как Китая, так и Европы, перекрывается. Это, по его мнению, не является свидетельством того, что режим в Иране готов пасть под давлением атаки США.

Тогда у Вашингтона может быть еще один вариант развития событий – инициировать наземную операцию – как единственную меру, что может расставить точки в силовом закрытии ядерной программы Ирана.

Однако США, скорее всего, не пойдут на такой шаг, потому что его последствия могут быть для них и для их партнеров в регионе если не катастрофическими, то абсолютно неконтролируемыми,

– пояснил Алексей Буряченко.

Кроме того, Россия вместе с Китаем, вероятно, могут инициировать заседание Совбеза ООН о введении санкции уже в отношении Соединенных Штатов Америки. Тем самым они, по его мнению, попытаются объединить Глобальный Юг вокруг уже не эфемерных неоколониальных упреков, а абсолютно реальных событий в Иране.

Это будет иметь определенный консолидирующий эффект и в перспективе даже может привести к восстановлению двухполярного мира. Однако противостояние будет не между США и Советским Союзом, а между Соединенными Штатами с одной стороны и Россией и Китаем – с другой,

– подчеркнул политолог.

Если Москва и Пекин договорятся вести совместную игру, тогда, по его словам, одним из последствий операции США по Ирану может быть восстановление в новом формате двухполярного противостояния.

Напомним, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил два последствия бомбардировки США ядерных объектов Ирана. Первое – перекрытие Ормузского пролива между Оманом и Ираном, второе – Иран выполнит обещание и будет атаковать нефтяные регионы Саудовской Аравии и ОАЭ. Тогда, по словам Уса, цены на нефть могут вырасти до 125 долларов за баррель.