Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зазначив у розмові з 24 Каналом, що в тактичній перспективі Трамп виграв у протистоянні з Іраном завдяки проактивній дії. Проте святкувати перемогу США ще зарано.

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Росія та Китай можуть вступити у гру

Буряченко наголосив, якщо внаслідок цієї атаки та загалом тиску на Іран вдасться досягти капітуляції режиму аятол, то і стратегічні перспективи США також будуть доволі контрольованими.

Проте залишаються питання, чи досягли бомбардування США своїх цілей щодо превентивного завершення через силу ядерної програми Ірану? На це запитання немає відповіді. Тому що МАГАТЕ не фіксує ядерних викидів на місці ударів в Ірані,

– відзначив політолог.

Водночас офіційним рішенням іранської влади Ормузька протока, що забезпечує ключову нафтову логістику як Китаю, так і Європи, перекривається. Це, на його думку, не є свідченням того, що режим в Ірані готовий впасти під тиском атаки США.

Тоді у Вашингтона може бути ще один варіант розвитку подій – ініціювати наземну операцію – як єдиний захід, що може розставити крапки в силовому закритті ядерної програми Ірану.

Однак США, скоріш за все, не підуть на такий крок, тому що його наслідки можуть бути для них і для їхніх партнерів в регіоні якщо не катастрофічними, то абсолютно неконтрольованими,

– пояснив Олексій Буряченко.

Крім того, Росія разом з Китаєм, імовірно, можуть ініціювати засідання Радбезу ООН щодо запровадження санкції вже щодо Сполучених Штатів Америки. Тим самим вони, на його думку, спробують об'єднати Глобальний Південь довкола вже не ефемерних неоколоніальних закидів, а абсолютно реальних подій в Ірані.

Це матиме певний консолідуючий ефект і в перспективі навіть може призвести до відновлення двополярного світу. Однак протистояння буде не між США та Радянським Союзом, а між Сполученими Штатами з одного боку і Росією та Китаєм – з іншого,

– підкреслив політолог.

Якщо Москва та Пекін домовляться вести спільну гру, тоді, за його словами, одним з наслідків операції США щодо Ірану може бути відновлення в новому форматі двополярного протистояння.

Нагадаємо, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус припустив два наслідки бомбардування США ядерних об'єктів Ірану. Перший – перекриття Ормузької протоки між Оманом та Іраном, другий – Іран виконає обіцянку і атакуватиме нафтові регіони Саудівської Аравії та ОАЕ. Тоді, за словами Уса, ціни на нафту можуть зрости до 125 доларів за барель.