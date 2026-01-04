Между Венесуэлой и США могли быть договоренности, – политолог спрогнозировал последствия конфликта

Соединенные Штаты провели военную спецоперацию в Венесуэле. Она была точечной и призвана на задержание венесуэльского президента Мадуро, который теперь находится под стражей в США. Трамп заявил, что сейчас управлять страной будут Штаты. Однако возникает вопрос как именно и через кого.

Над этим в эфире 24 Канала задумался политолог Владимир Фесенко, отметив, что США отвергли вариант признать оппозиционного лидера Венесуэлы как президента, как это сделал ряд европейских стран.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

С кем США будут сотрудничать в Венесуэле?

Политолог подчеркнул, что один из аргументов спецоперации США в Венесуэле заключается в том, что Мадуро – нелегитимный президент. Ведь если не принимать во внимание эту деталь, то в целом действия Соединенных Штатов, учитывая международное право, вызывают много вопросов. Однако Трамп во время своей пресс-конференции озвучил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо "милая женщина", но не является настоящим лидером.

"Он намекнул, что они будут работать с другой женщиной, которая является вице-президентом (Делси Родригес). Вероятнее, что это будет переходный режим. Исходя из того, как это все произошло, почти бескровно, то я не исключаю, что есть тайные договоренности с частью представителей режима Мадуро, которые готовы сотрудничать с США", – предположил Фесенко.

По мнению политолога, американцы будут сотрудничать с окружением Мадуро, если оно пойдет им на уступки, в частности в вопросах нефтяных ресурсов, которые имеет Венесуэла. Фесенко прогнозирует, что эта тема вызовет много критики в адрес США и не только со стороны России или Китая.

Со стороны России это лицемерие. Они сейчас критикуют Штаты за то, что делали сами только в гораздо больших масштабах и агрессивных формах,

– подчеркнул политолог.

Какие последствия может иметь спецоперация США?

Открытым остается вопрос, как эту ситуацию будет воспринимать общество в Латинской Америке и других странах мира. Однако если в Венесуэле начнутся политические демократические трансформации, то это будет положительным моментом.

С военной точки зрения, как заметил Фесенко, США провели блестящую спецоперацию. А вот ее политические последствия, по его убеждению, будут точно неоднозначные. Фесенко не исключает, что у Трампа теперь может появиться соблазн сделать то же самое в некоторых других странах (Мексика, Куба).

Однако то, что удалось американцам в Венесуэле вовсе не означает, что удастся реализовать в других государствах. Трамп может втянуться в конфликтные ситуации. Это может еще больше дестабилизировать международные отношения в целом,

– пояснил Фесенко.

Китай осудил действия США. Политолог подытожил, что теперь Пекин может попытаться воспользоваться этим прецедентом и сделать то же, что американцы.

Где сейчас Мадуро и кто вместо него исполняет обязанности?