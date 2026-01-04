Між Венесуелою і США могли бути домовленості, – політолог спрогнозував наслідки конфлікту

Сполучені Штати здійснили військову спецоперацію у Венесуелі. Вона була точковою і покликана на затримання венесуельського президента Мадуро, який тепер перебуває під вартою в США. Трамп заявив, що нині керувати країною будуть Штати. Однак постає питання як саме і через кого.

Над цим в етері 24 Каналу замислився політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що США відкинули варіант визнати опозиційного лідера Венесуели як президента, як це зробила низка європейських країн.

З ким США співпрацюватимуть у Венесуелі?

Політолог підкреслив, що один з аргументів спецоперації США у Венесуелі полягає у тому, що Мадуро – нелегітимний президент. Адже якщо не брати до уваги цю деталь, то загалом дії Сполучених Штатів з огляду на міжнародне право викликають багато питань. Однак Трамп під час своєї пресконференції озвучив, що лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "мила жінка", але не є справжнім лідером.

"Він натякнув, що вони працюватимуть з іншою жінкою, яка є віцепрезидентом (Делсі Родрігес). Ймовірніше, що це буде перехідний режим. Виходячи з того, як це все відбулося, майже безкровно, то я не виключаю, що є таємні домовленості з частиною представників режиму Мадуро, які готові співпрацювати з США", – припустив Фесенко.

На думку політолога, американці співпрацюватимуть з оточенням Мадуро, якщо воно піде їм на поступки, зокрема у питаннях нафтових ресурсів, які має Венесуела. Фесенко прогнозує, що ця тема викличе багато критики на адресу США і не лише з боку Росії чи Китаю.

З боку Росії це лицемірство. Вони зараз критикують Штати за те, що робили самі тільки в набагато більших масштабах і агресивних формах,

– наголосив політолог.

Які наслідки може мати спецоперація США?

Відкритим залишається питання, як цю ситуацію сприйматиме суспільство у Латинській Америці та інших країнах світу. Однак якщо у Венесуелі почнуться політичні демократичні трансформації, то це буде позитивним моментом.

З військового погляду, як зауважив Фесенко, США провели блискучу спецоперацію. А от її політичні наслідки, за його переконанням, будуть точно неоднозначні. Фесенко не виключає, що у Трампа тепер може з'явитися спокуса зробити те саме в деяких інших країнах (Мексика, Куба).

Однак те, що вдалося американцям у Венесуелі геть не означає, що вдасться реалізувати в інших державах. Трамп може втягнутися в конфліктні ситуації. Це може ще більше дестабілізувати міжнародні відносини в цілому,

– пояснив Фесенко.

Китай засудив дії США. Політолог підсумував, що тепер Пекін може спробувати скористатися цим прецедентом і зробити те саме, що американці.

Де зараз Мадуро та хто замість нього виконує обов'язки?