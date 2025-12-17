Чтобы предотвратить агрессию: США и Европа создали предложения для помощи Украине после войны, – NYT

Американские и европейские дипломаты вместе наработали проекты как минимум двух документов поддержки Украины после возможного достижения "мирного соглашения".

Европейские чиновники впервые за несколько месяцев положительно оценили взаимодействие с американской переговорной командой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Смотрите также Это может только один человек: кто на самом деле способен завершить войну в Украине за 24 часа

Что наработали США и Европа?

По данным издания, американские и европейские чиновники более 8 часов согласовывали документы по безопасности во время переговоров с Владимиром Зеленским и украинской делегацией в Берлине 14 и 15 декабря.

Отмечается, что в подобных обсуждениях приняли участие руководство и должностные лица по вопросам национальной безопасности из около десятка европейских стран, в частности Франции, Германии, Италии, а также Великобритании.

Один из проектов документа определяет общие принципы безопасности. По словам американских и европейских чиновников, он предусматривает обязательства, подобные статье 5 НАТО, то есть взаимную помощь в случае нападения.

Другая часть соглашения, которую в США называют оперативным военным документом, имеет конкретные механизмы сотрудничества между американскими, европейскими и украинскими силами, чтобы сдержать новую агрессию России.

Хотя ни один из проектов не был обнародован, но источники издания указывают, что оперативный проект документа содержит многочисленные указания, которые должны успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России.

Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является "очень конкретным" относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они состоятся,

– говорится в статье.

Чего пытаются добиться?

По информации издания, приоритетом, в частности, является план формирования мирной армии численностью около 800 тысяч военных, хорошо оснащенной и подготовленной как сильный сдерживающий фактор для России.

Как указано в совместном заявлении лидеров 10 европейских стран и высокопоставленных чиновников Европейского Союза, создание таких вооруженных сил потребует "постоянной и значительной поддержки" в отношении Украины.

По словам собеседника издания, документ содержит "очень конкретные" детали по военной технике, которая необходима Украине. В проекте документа также указаны детали по военным силам под руководством Европы.

Хотя чиновники пока отказались предоставить конкретные данные о том, какие страны разместят войска в Украине, однако недавно Владимир Зеленский заявил, что несколько стран пообещали это сделать в частном порядке.

Скорее всего такие войска будут расположены на западе Украины, как можно дальше от линии фронта, и, согласно обнародованной информации, будут служить дополнительным средством сдерживания возможной агрессии со стороны России.

Кроме вышеупомянутого, по данным NYT, документ также предусматривает помощь Соединенных Штатов в выявлении российских провокаций под "фальшивым флагом", которые могут стать поводом для возобновления войны.

Что этому предшествовало?