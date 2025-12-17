Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что единственной страной, которая может остановить войну за сутки, является Китай из-за полной экономической зависимости России. Однако Пекин делает все для продолжения конфликта, поэтому перспективы быстрого мира крайне призрачны.

Кто будет контролировать безопасность в демилитаризованной зоне Украины?

До сих пор не понятно, почему создание демилитаризованной зоны планируют только на украинских территориях, а не на всех оккупированных землях. Если идея – создать зону вроде Корейского полуострова, то от линии разграничения должны отойти обе стороны.

Кроме того, остается неопределенным, кто будет контролировать соблюдение условий мирного соглашения – Украина или ЕС. В результате демилитаризованная зона может превратиться в серую зону без четкого контроля и безопасности.

Оккупированная часть Донбасса выжжена дотла, а украинская сторона работает и живет – там есть люди. Кто будет обеспечивать их безопасность и под чьим контролем? Это большая территория, где для миротворческого контингента понадобится огромное количество людей, что будет стоить чрезвычайно больших денег,

– подчеркнул Пендзин.

Американцы предлагают, чтобы Запорожская АЭС работала под их эгидой и поставляла электроэнергию в обе стороны, а также разместить на украинской территории дата-центры для искусственного интеллекта, питающихся от станции.

Однако это нереалистично, потому что крупные инвесторы не пойдут на риски у линии соприкосновения, а сама станция полностью интегрирована в украинскую энергосистему, и только украинский персонал знает, как ее запускать.

Почему зависимость России от Китая делает мирный процесс эфемерным?

Встречи по мирному урегулированию продолжаются, но заявления Кита Келлога о "последних тяжелых 10 метрах дистанции" – это просто красивые слова в поддержку президента Трампа.

"Там еще очень много работы, потому что до сих пор не вижу ни одного компромисса, на который готова идти Россия. Есть еще одна страна, которой окончание войны абсолютно невыгодно – и, захватившая весь экономический суверенитет РФ и по чьей команде война может завершиться за сутки. Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но единственный человек, который реально может это сделать – Си Цзиньпин", – подчеркнул Пендзин.

Зависимость российской экономики от Китая беспрецедентна. Одно решение Си Цзиньпина о прекращении поставок товаров двойного использования, военно-промышленной продукции, ядерного и ракетного топлива остановило бы войну очень быстро.

Российская гражданская промышленность фактически прекращена, а весь внутренний рынок РФ – это китайские товары, поэтому решение Пекина о прекращении войны сработало бы почти мгновенно.

Украинская власть уже открыто, в официальных заявлениях президента Зеленского, говорит о том, что Китай делает все для продолжения войны.

Поэтому все это вместе делает заявления Трампа о близком достижении мирных договоренностей, по моему мнению, крайне эфемерными. Не думаю, что даже в первом квартале 2026 года мы будем иметь мир,

– подчеркнул Пендзин.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?