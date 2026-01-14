Рубио поручили подготовить предложение о "покупке" Гренландии: СМИ узнали сумму

Соединенным Штатам, вероятно, придется отдать до 700 миллиардов долларов, если они смогут достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии. Госсекретарю США Марку Рубио уже поручили подготовить соответствующее предложение.

Почему Гренландия может обойтись США в 700 миллиардов долларов?

По данным издания, оценку ситуации проводили американские ученые и бывшие чиновники в рамках планирования идеи Дональда Трампа по покупке Гренландии. Речь идет об острове площадью около 2 166 000 квадратных метров, который Трамп рассматривает как стратегический буфер в Арктике против главных соперников США.

Стоимость такого проекта может превысить половину годового бюджета Министерства обороны США, что вызвало серьезное беспокойство как в Европе, так и в Конгрессе. Особенно на фоне заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии после его приказа провести военную операцию с целью задержания президента Венесуэлы и его жены.

Гренландия, которая имеет полуавтономный статус в составе Королевства Дания, неоднократно отвергали заявления Трампа, что США получат остров "так или иначе". В то же время высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что госсекретарь Марко Рубио получил поручение уже в ближайшие недели подготовить предложение по покупке Гренландии у Дании. По словам собеседника, это один из приоритетов Трампа.

Уже 14 января Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс должны встретиться с представителями Дании и Гренландии, которые прибыли в Вашингтон, чтобы выяснить истинные намерения и возможные предложения американской стороны. Эти переговоры происходят после предварительных контактов на более низком уровне между Данией, Гренландией и Советом национальной безопасности Белого дома.

Я с удовольствием заключил бы с ними соглашение. Это было бы проще. Но так или иначе, Гренландия будет нашей,

– заявил Трамп журналистам 11 января.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытии в Вашингтон заявила, что остров не стремится менять свой статус и отвергает любые варианты присоединения к США.

"Гренландия не хочет, чтобы ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов. Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, – как часть Королевства Дания", – подчеркнула Моцфельдт.

В то же время, по информации NBC News, рассматривается и другой сценарий сотрудничества между США и Гренландией. Речь идет о возможном заключении договора о свободной ассоциации, который предусматривал бы финансовую помощь со стороны Вашингтона в обмен на расширение американского военного присутствия.

Какие заявления звучали в США недавно по Гренландии?