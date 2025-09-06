США хотят права на украинские военные технологии и предлагают сделку на 100 миллиардов, – СМИ
- Обсуждается соглашение между США и Украиной на примерно 100 миллиардов долларов, что позволит Украине покупать американское оружие.
- США хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
В США продолжаются дискуссии по сдерживанию и сотрудничеству в оборонной промышленности. Один из американских чиновников рассказал, что Штаты, в частности, обсуждают соглашение с Украиной, по которому Киев сможет покупать американское оружие.
Зато американцы хотят иметь с этого еще одну выгоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что хотят получить США?
Издание, ссылаясь на американского чиновника, отмечает, что речь идет о соглашении между Украиной и США на примерно 100 миллиардов долларов.
Зато Штаты хотят получить права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
Отмечается, что американскую сторону в этой дискуссии якобы представляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн.
Эта вероятная сделка является частью более широкого обсуждения по сдерживанию России, обучение украинской армии и сотрудничество в оборонной промышленности.
Военная помощь от партнеров: последние новости
Страны "Коалиции желающих" 4 сентября подтвердили свою готовность поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления оборонных запасов.
В их числе – Германия, которая хочет финансировать расширение военно-воздушных сил Украины. В планах вооружение 5 новых бригад ВСУ и поставки 480 боевых машин пехоты ежегодно.
В то же время, как рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с начала полномасштабного вторжения треть европейского оружия, которое использует Украина, поступила из Болгарии. Там изготавливаются большие объемы боеприпасов и взрывчатки.