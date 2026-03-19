Трамп хочет втянуть новые страны в войну против Ирана, – Reuters

В то же время союзники не спешат поддерживать инициативу Вашингтона. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также Война может вступить в новую фазу: США обсуждают привлечение сухопутных войск против Ирана, – СМИ

Что известно о замысле Трампа?

Президент США Дональд Трамп пытается втянуть другие государства в войну против Ирана, расширив международную коалицию. По данным западных медиа, речь идет прежде всего о привлечении союзников к операциям по контролю стратегически важного Ормузского пролива.

Трамп обращался сразу к нескольким странам с просьбой направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе. В общем, по его словам, речь шла примерно о семи государствах, среди которых упоминались как европейские союзники, так и страны Азии.

Вашингтон рассчитывает, что партнеры помогут сдержать Иран, который после начала войны активно атакует энергетическую инфраструктуру и судоходство в регионе. Из-за этого Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, оказался под угрозой.

В то же время далеко не все союзники готовы поддержать США. Страны Европы уже заявили, что не намерены участвовать в военной кампании против Ирана. Лидеры ряда государств отмечают, что они не были должным образом проинформированы о целях войны, а сама операция вызывает серьезные сомнения.

Несмотря на это, Трамп продолжает настаивать на расширении коалиции и критикует партнеров за отказ. Он назвал нежелание союзников участвовать в операции "очень большой ошибкой" и подчеркнул важность совместных действий для контроля ситуации в регионе.

Отдельно США рассматривают и более радикальные сценарии эскалации. В частности, по данным Reuters, в Вашингтоне обсуждали возможность расширения военного присутствия в регионе, включая размещение дополнительных сил вблизи иранского побережья.

