Союзникам стоит готовиться к НАТО без США, – экс-глава Штаба стратегического планирования Альянса

Недавно президент США Дональд Трамп изменил риторику и пошел на сближение с Россией. Военные предполагают, что нужно готовиться к НАТО без США.

Экс-глава Штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст сказала, что европейские союзники по НАТО и Канада должны ограничить участие США в процессах принятия решений Альянса, ведь Вашингтон уже наносит вред блоку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Партнерство разрушается на глазах

Она считает, что Европа и Канада должны дать США сигнал о том, что они не поддадутся клептократическим авторитариям – ни в Москве, ни в Вашингтоне.

Я думаю, что европейские союзники должны активно готовиться к НАТО без Трампа,

– заявила Бабст.

По ее словам, трансатлантическое партнерство в области безопасности разрушается на наших глазах. Она убеждена, что Дональд Трамп перешел на другую сторону и открыто поддерживает агрессора. Также Бабст отметила, что он и его администрация уже нанесли огромный вред НАТО, и они продолжают делать это ежедневно.

Что может сделать Трамп

По ее мнению, у президента США есть много возможностей повредить доверию к Альянсу. Он, например, может прекратить финансовые взносы США в общий бюджет НАТО или вывести свой военный контингент и технику из Европы.

Кроме того, он может и уже вводит "сумасшедшие" пошлины для союзников до прекращения киберопераций против России. Также он блокировал обмен разведданными с Украиной и военную помощь, однако затем восстановил. Бабст также отметила его нападки на Данию и Канаду с территориальными угрозами.

Своими действиями США нарушают многочисленные договоренности и стратегии НАТО, в частности, новую Стратегическую концепцию. Трамп, отметила она, также нарушает Вашингтонский договор НАТО, учредительный документ, который четко обязывает всех членов соблюдать принципы Устава ООН и продвигать их, в частности, территориальный суверенитет и целостность ее членов.

Европа должна инвестировать в собственную безопасность

Если США отойдут от НАТО, то Европе, конечно, придется приложить огромные усилия, чтобы инвестировать в собственную безопасность.

Она также отметила, что они "не бедные и не беззубые", ведь речь идет о 450 миллионах людей в ЕС. Также она отметила, что многие страны ЕС уже начали обновлять и модернизировать свои вооруженные силы.

Финляндия, Швеция, Дания, Польша, Норвегия и страны Балтии четко воспринимают российскую угрозу. Вместе с Украиной мы сильная группа стран,

– добавила Бабст.

Она также не исключила, что следующий саммит НАТО может не состояться.