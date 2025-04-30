Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Трамп заявил, что поведение Путина может склонить его к Украине, но не Зеленского

Почему США могут выйти из переговорного процесса

По словам Рубио, "сейчас настало время, когда обе стороны" – Украина и Россия – "должны выдвинуть конкретные предложения по прекращению конфликта".

Решение о том, как действовать дальше, теперь принадлежит президенту (Трампу – 24 Канал). Если прогресс не будет достигнут, мы откажемся от роли посредников в этом процессе,

– говорится в заявлении.

В то же время пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс во время брифинга не уточнила, о каких временных рамках может идти речь, однако она отметила, что это – "очень четкое заявление" Рубио.

Впоследствии Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".

"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", – подчеркнула пресс-секретарь.