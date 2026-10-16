Об этом президент США заявил во время общения с журналистами.

Что сказал Трамп о Starlink в Украине?

Трамп также отметил, что не знает, кто мог отдать приказ об ограничении работы Starlink.

Ну, я не знаю [кто отдал приказ]. Я знаю, что, по-моему, все осталось как и раньше. Я не уверен, что его вообще отключали. Но я почти уверен, что все осталось как и раньше. Я только что проверил это сегодня утром. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что все работает так же, как и всегда,

– заявил он.

Напомним, 16 октября Зеленский заявил, что ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор не сняты полностью. Скорость и качество спутниковой связи постепенно восстанавливаются, однако процесс еще продолжается.

Украинские военные не используют Starlink для дальних ударов по территории России. В то же время ограничение скорости связи в движении до 70 километров в час помешало сбивать часть российских реактивных дронов Shahed, которые летят со скоростью более 400 километров в час. Из-за этого также затруднилась доставка воды и продовольствия украинским военным на передовые позиции, где российские беспилотники постоянно контролируют логистические маршруты.

Президент добавил, что Украина не планирует полностью заменять Starlink, но работает с союзниками, в частности с Францией, над созданием дополнительных возможностей связи.

Киев ранее обращался к SpaceX о том, может ли Starlink быть использован для дальних ударов по России, однако ситуация пока не изменилась.