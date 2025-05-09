Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что США разочаровывают Россию. По его словам, даже больше, чем сами россияне Штаты.

О такой "взаимности" путинский прихвостень заговорил, комментируя заявления американцев о недовольстве действиями Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Смотрите также Должен знать, чего хочет Россия: какие выводы можно сделать относительно последних заявлений Трампа США "разочаровывают" Россию уже "довольно давно" Ушаков считает, что обе стороны движутся к двусторонней встрече между Трампом и Путиным. В то же время он признал, что Москва действует не так, как хочет Вашингтон, из-за чего и возникает разочарование.

Так, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их,

– сказал тот.

Пропагандистский журналист добавил, США "разочаровывают" Россию уже "довольно давно", с чем Ушаков, цинично смеясь, согласился.

Помощник российского диктатора также назвал последние заявления Джей Ди Вэнса о понимании, что Россия будет требовать гораздо больше во время переговоров по войне в Украине, "интересными".

"Такой у них, я бы сказал, серьезный конструктивный заряд... Есть понимание того, что мы требуем, чего хотим достичь. В какой-то степени наши требования учитываются, хотя не все. Процесс продолжается, – добавил Ушаков.

Напомним, что 8 мая Трамп призвал Россию и Украину к тишине на 30 суток. В противном случае он пригрозил санкциями.