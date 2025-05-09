"Уже довольно давно": Россия жалуется, что США разочаровывают ее больше, чем она их
- Юрий Ушаков заявил, что США больше разочаровывают Россию, чем наоборот.
- Ушаков назвал заявления Джей Ди Венса о чрезмерных желаниях России в переговорах по войне в Украине "интересными".
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что США разочаровывают Россию. По его словам, даже больше, чем сами россияне Штаты.
О такой "взаимности" путинский прихвостень заговорил, комментируя заявления американцев о недовольстве действиями Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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США "разочаровывают" Россию уже "довольно давно"
Ушаков считает, что обе стороны движутся к двусторонней встрече между Трампом и Путиным.
В то же время он признал, что Москва действует не так, как хочет Вашингтон, из-за чего и возникает разочарование.
Так, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их,
– сказал тот.
Пропагандистский журналист добавил, США "разочаровывают" Россию уже "довольно давно", с чем Ушаков, цинично смеясь, согласился.
Помощник российского диктатора также назвал последние заявления Джей Ди Вэнса о понимании, что Россия будет требовать гораздо больше во время переговоров по войне в Украине, "интересными".
"Такой у них, я бы сказал, серьезный конструктивный заряд... Есть понимание того, что мы требуем, чего хотим достичь. В какой-то степени наши требования учитываются, хотя не все. Процесс продолжается, – добавил Ушаков.
Напомним, что 8 мая Трамп призвал Россию и Украину к тишине на 30 суток. В противном случае он пригрозил санкциями.