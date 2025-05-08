Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что не стоит как-то глубоко трактовать все заявления Трампа, ведь они часто меняются. Бывало и такое, что высказывания лидера США нередко противоречили друг другу.

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Чего хочет Трамп

Станислав Желиховский считает, что политика американского президента направлена на то, чтобы в дальнейшем нравиться своим гражданам. Он, вероятно, хочет показать им, что способен что-то решать.

Но на самом деле мы видим, что у Трампа достаточно мало достижений было за те 100 дней, которые он находится на посту американского руководителя. Российско-украинский трек имеющийся тому доказательство,

– сказал он.

Видно, что у лидера США сейчас гораздо больше провалов и невыполненных обещаний, которые он давал еще во время предвыборной кампании, чем побед.

Однако, по мнению эксперта-международника, если рассматривать заявления, которые звучат или от самого Трампа, или от его окружения, то можно сделать осторожный вывод, что в администрации США сейчас появилось больше здравого смысла в контексте войны на территории Украины, чем это было, например, 1 – 2 месяца назад.

Видим, что есть положительные сдвиги в этом смысле, поэтому нам нужно продолжать усиленно работать и на американском треке, чтобы в дальнейшем рассказывать о реальном положении вещей и настоящих намерениях России,

– подчеркнул он.

Важно, чтобы Украина получала от США всю необходимую военную помощь, о которой постоянно просит украинская сторона. Все для того, чтобы сделать невозможным российское продвижение на фронте, чтобы Путин сам захотел сесть за стол переговоров, а не требовал взамен снятия санкций с России.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что как Украина, так и Россия готовы к прекращению войны и стремятся достичь мирного соглашения. По его словам, нынешняя экономическая ситуация, в частности снижение цен на нефть, дает Соединенным Штатам Америки выгодную позицию для посредничества. Трамп также подчеркнул, что без его участия процесс урегулирования конфликта не продвигался бы.