Армия США сильно отстает от Украины и России в области беспилотников, Politico
- Армия США отстает в разработке и развертывании сложных дронов, которыми уже обладают Украина и Россия, включая дроны-камикадзе и наземные дроны.
- Эксперты считают, что США должны упростить закупочные процессы и активнее использовать коммерческие производственные мощности, чтобы наверстать отставание.
- Война в Украине показала важность адаптивности и способности быстро масштабировать решения, что поражает американских экспертов.
- Американские генералы мыслят в категориях прошлых войн, концентрируясь на дорогих программах, что мешает инновациям в области дронов.
Американская армия далека даже от разработки, не говоря уже о развертывании, огромного арсенала сложных дронов. В то же время ими уже владеют украинцы и россияне.
Об этом пишет Politico.
Что эксперты говорят об армии США?
По оценкам многих экспертов, армия США далека от разработки и развертывания огромного арсенала сложных дронов, которыми уже владеют украинцы и россияне. Говорится, в частности, о дронах-камикадзе для уничтожения танков и техники и наземные дроны, которые могут ставить мины и доставлять боеприпасы или лекарства, а также о больших аппаратах, транспортирующих меньшие за линию фронта.
В Украине почти каждый солдат умеет пользоваться дронами – и запускать их, и уклоняться от них. В США даже не начали этого делать,
– отметила Екатерина Бондарь, эксперт Центра стратегических и международных исследований.
Ветеран морской пехоты Дэн Колдуэлл объяснил, почему армия США, которая долгое время считалась эталоном военных инноваций, так отстает. По его мнению, главная причина в том, что генералы "воюют прошлую войну": многие из них формировались еще во время операций "Буря в пустыне", в Ираке и Афганистане, и до сих пор мыслят в тех категориях. Отсюда и концентрация Пентагона на "престижных" программах – истребитель F-35, ракета Sentinel, новые корабли, дорогие высокоточные боеприпасы.
В то же время один из авторов инициативы Replicator Майкл Хоровиц отметил: "война России против Украины на практике доказала то, что мы годами говорили в теории: роботы и искусственный интеллект меняют характер войны".
Самое ценное, чему нас научила Украина, – это адаптивность и способность быстро масштабировать решения. То, что украинские военные разрабатывали новые дроны буквально в реальном времени в ответ на действия россиян, впечатляет,
– сказала Надежда Шадлоу из Hudson Institute.
Эксперты заключают, что Пентагону следует упростить закупочные процессы, активнее использовать имеющиеся коммерческие производственные мощности и закупать больше готовых деталей с рынка, чтобы быстро наверстать отставание.
