Иранский ядерный объект в Фордо поврежден, но не уничтожен, – NYT

Американский авиаудар по ядерному объекту в иранском Фордо нанес ему значительные повреждения, но комплекс полностью не уничтожен. Иран, вероятно смог эвакуировать часть оборудования и запасы урана перед американским ударом.

США и Израиль продолжают очку нанесенного ущерба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и CNN.

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Объект Ирана в Фордо мог выдержать удар США

По данным издания, Тегерану удалось заблаговременно эвакуировать часть важного оборудования и запасы обогащенного урана. Однако чиновники подтверждают: объект, расположенный в толще гор на глубине до 90 метров, таки получил серьезные повреждения. Впрочем, он не уничтожен полностью.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил, что последствия атаки США еще оцениваются.

Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае мы обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не исходила угроза,

– подчеркнул премьер.

Он также добавил, что в обмен на удары США Израиль ни к чему не обязывался.

"Президент Трамп не выдвигал никаких условий. Это не характер наших отношений, должен сказать. Мы говорим откровенно. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он – большой лидер. Он принимает решения для Америки", – отметил Нетаньяху.

В то же время он отказался предоставить информацию об иранских объемах накопленного обогащенного урана.

На спутниковых снимках видно пробитую горную породу в 6 местах – удар нанесли новейшими авиабомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые США впервые применили в боевых условиях. Эти бункеробойные боеприпасы, весом более 13 тонн, способны пробивать бетон и породу, чтобы поражать цели глубоко под землей.

Операцию выполнили стратегические бомбардировщики B-2. Часть из них публично направлялась к базе Диего-Гарсия с включенными транспондерами – этот маневр должен был отвлечь внимание имитацией основной ударной силы. В реальности же настоящая боевая группа действовала в режиме радиомолчания и продвигалась другим курсом.

Миссия включала несколько воздушных дозаправок и сопровождение самолетов поддержки.

Напомним, Госдепартамент США выпустил глобальное предупреждение для американцев из-за обострения на Ближнем Востоке, призвав к повышенной осторожности.