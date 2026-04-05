Иран заявил об уничтожении нескольких самолетов и вертолетов США

Иран заявил, что уничтожил несколько американских самолетов на юге иранской провинции Исфахан во время миссии США по поиску члена экипажа F-15, который был сбит 3 апреля. О его нахождении сообщили 5 апреля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских военных чиновников.

Что говорит Иран об авиационных потерях США?

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что поисковые операции США проводились с вечера субботы, 4 апреля, в трех разных провинциях: Чахармахал и Бахтиари, Кохгилуе и Бойер Ахмад, а также в Исфахане.

Представитель объединенного командования вооруженных сил Ирана заявил, что дополнительные расследования экспертов на местах показали, что два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk армии США были уничтожены иранскими силами.

К слову, сами американцы утверждают, что самостоятельно уничтожили два своих транспортных самолета во время спасения члена экипажа F-15. Ими должны были лететь спасательные команды, но борта не смогли подняться в воздух.

Также в некоторых заявлениях иранской армии и Корпуса стражей исламской революции говорится о том, что в провинции Исфахан был сбит израильский беспилотник Hermes-900 и американский беспилотник MQ-9.

Какие самолеты США потери в войне против Ирана?