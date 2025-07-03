В Пентагоне считают, что администрация Байдена бездумно раздавала оружие

Соединенные Штаты приостановили поставки некоторой военной помощи Украине. В Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена в течение четырех лет якобы не задумывалась над тем, сколько оружия имеют США.

Именно так прокомментировал остановку поставок некоторых видов боеприпасов Украине представитель Пентагона Шон Парнелл во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АР.

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Что говорят в Пентагоне об остановке помощи Украине

Представитель отказался подробно рассказать, поставку какого именно вооружения Украине было приостановлено. Однако отметил, что пауза для оценки состояния запасов Соединенных Штатов является необходимой.

Я считаю, что в течение четырех лет правления администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь над тем, сколько их у нас есть,

– убежден Парнелл.

Кроме этого, по его мнению, Дональд Трамп был избран на пост президента США за то, что поставил интересы страны и защиту родины на первое место.

По данным агентства AP, пауза касается ракет Patriot, высокоточных ракет GMLRS, ракет Hellfire и снарядов для гаубиц.

Один из чиновников сообщил, что среди других видов вооружения, поставки которого приостановили, есть ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением "воздух-воздух", а также ракеты Stinger меньшей дальности и гранатометы AT-4.

В The Wall Street Journal считают, что США приняли такое решение в худшее время для Украины. Там отмечают, что остановка поставок усиливает давление на государство, которое уже сталкивается с нехваткой перехватчиков. Тогда как Россия продолжает применять ракеты и беспилотники.