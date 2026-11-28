Об этом 28 ноября сообщает Financial Times.

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Что известно о появлении дронов возле авиабазы?

Вечером 13 ноября на авиабазе Королевских ВВС Lakenheath в графстве Саффолк объявили тревогу. Американскому персоналу приказали оставаться в укрытиях.

По информации источников Financial Times, вблизи военного объекта заметили около шести беспилотников. Американские военные применили имеющиеся средства противодействия дронам и смогли отогнать их.

В то же время ни британским, ни американским военнослужащим не удалось найти эти беспилотники после инцидента. Из-за этого власти двух стран не могут установить, были ли они оснащены оружием, разведывательным оборудованием или другой полезной нагрузкой.

При этом ранее представитель ВВС США сообщал, что в ходе инцидента не пострадали военнослужащие, самолеты или инфраструктура базы.

Причастен ли к инциденту Иран?

Источники Financial Times предполагают, что за появлением беспилотников мог стоять Иран. Однако подтверждений этой версии пока нет. Тегеран отрицал какую-либо причастность к происшествию.

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27 ноября ВВС США в Европе отказались раскрывать подробности о использованных системах противодействия беспилотникам, сославшись на требования оперативной безопасности. В то же время американский представитель призвал общественность быть бдительной и сообщать местным властям о подозрительной активности.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что военная полиция ведомства, полиция графства Саффолк и силы безопасности ВВС США совместно отреагировали на сообщение о несанкционированной активности дронов. Ситуацию быстро урегулировали, после чего авиабаза вернулась к обычному режиму безопасности.

Почему авиабаза Лейкенхит важна?

На Лейкенхите дислоцируется 48-е истребительное крыло ВВС США. Это крупнейшая база американской истребительной авиации в Европе, где находятся почти 7 тысяч военнослужащих и других сотрудников.

Инцидент стал одним из нескольких случаев, которые в последнее время вызвали обеспокоенность по поводу безопасности британских военных объектов, которыми пользуются американские войска.

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В частности, ранее сообщалось, что Королевские ВВС Великобритании на ночь перемещают часть самолетов в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных атак беспилотников. Также страна планирует усилить защиту военных объектов, в том числе с помощью средств обнаружения и противодействия дронам.