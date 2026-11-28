Про це 28 листопада повідомляє Financial Times.

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Що відомо про появу дронів біля авіабази?

Увечері 13 листопада на авіабазі Королівських ВПС Lakenheath у графстві Саффолк оголосили тривогу. Американському персоналу наказали залишатися в укриттях.

За інформацією джерел Financial Times, поблизу військового об'єкта помітили близько шести безпілотників. Американські військові застосували наявні засоби протидії дронам і змогли відігнати їх.

Водночас ані британським, ані американським військовослужбовцям не вдалося знайти ці безпілотники після інциденту. Через це влада двох країн не може встановити, чи були вони оснащені зброєю, розвідувальним обладнанням або іншим корисним навантаженням.

Водночас раніше представник ВПС США повідомляв, що під час інциденту не постраждали військовослужбовці, літаки чи інфраструктура бази.

Чи причетний до інциденту Іран?

Джерела Financial Times припускають, що за появою безпілотників міг стояти Іран. Однак підтверджень цієї версії наразі немає. Тегеран заперечив будь-яку причетність до події.

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27 листопада ВПС США в Європі відмовилися розкривати подробиці щодо застосованих систем протидії безпілотникам, пославшись на вимоги оперативної безпеки. Водночас американський представник закликав громадськість бути пильною та повідомляти місцеві органи влади про підозрілу активність.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що військова поліція відомства, поліція графства Саффолк і сили безпеки ВПС США спільно відреагували на повідомлення про несанкціоновану активність дронів. Ситуацію швидко врегулювали, після чого авіабаза повернулася до звичайного режиму безпеки.

Чому авіабаза Lakenheath важлива?

На Lakenheath дислокується 48-ме винищувальне крило ВПС США. Це найбільша база американської винищувальної авіації в Європі, де перебувають майже 7 тисяч військовослужбовців та інших працівників.

Інцидент став одним із кількох випадків, які останнім часом викликали занепокоєння щодо безпеки британських військових об'єктів, якими користуються американські сили.

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Зокрема, раніше повідомлялося, що Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч переміщують частину літаків до ангарів та укриттів, щоб захистити їх від можливих атак безпілотників. Також країна планує посилити захист військових об'єктів, зокрема за допомогою засобів виявлення та протидії дронам.