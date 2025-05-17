Работали с 2020 года: Трамп ослабил санкции против Турции за оборонное сотрудничество с Россией
- Трамп ослабил санкции против Турции, разрешив продажу ракет на более 300 миллионов долларов.
- Эрдоган отметил, что это важный шаг к снятию американских санкций с турецкой оборонной промышленности.
- США ввели санкции в 2020 году из-за закупки Турцией систем С-400 у России в соответствии с законом CAATSA.
- Эрдоган выразил надежду на полное снятие санкций, подчеркнув важность союзнических отношений между США и Турцией.
Госдеп предоставил разрешение на продажу Анкаре ракет класса "воздух-воздух" на сумму более 300 миллионов долларов. Реджеп Эрдоган назвал это важным шагом к снятию американских санкций с турецкой оборонной промышленности.
Напомним, что в 2020 году США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции из-за закупки систем С-400 у России. А перед этим исключили Анкару из программы современных самолетов F-35. Вашингтон действовал в соответствии с законом CAATSA, передает 24 Канал со ссылкой на Hurriyet.
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Трамп смягчил санкции для Турции
Глава Турции пообщался с журналистами. Он подтвердил, что наблюдается определенное смягчение санкций CAATSA. Политик выразил надежду, что их вообще снимут с его страны. Эрдоган отметил, что США и Турция – это два больших союзных государства – члены НАТО, а потому между ними не должно быть никаких ограничений или барьеров в сфере обороны.
Справка: CAATSA – это закон США о противодействии противникам Америки. Он предусматривает введение санкций против стран, которые ведут оборонное или энергетическое сотрудничество с Россией, Ираном или Северной Кореей.
Эрдоган признал, что с приходом к власти его друга Трампа сторонам удалось достичь более открытой, конструктивной и искренней коммуникации по вопросам санкций.