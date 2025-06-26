Трамп призвал "выбросить, как собаку" журналистку CNN из-за новостей об ударах по Ирану

Дональд Трамп призвал уволить журналистку CNN Наташу Бертран. Он разъярен, потому что та, якобы, распространяет "фейковые" новости об американской атаке на Иран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп призвал уволить журналистку CNN

Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней наблюдал, как Наташа Бертран "распространяла фейковые новости", а потому призвал немедленно объявить ей выговор, а затем "выбросить, как собаку".

Она врала в истории про ноутбук из ада, а теперь врет в истории про ядерные объекты, пытаясь уничтожить наших патриотических пилотов, выставляя их в плохом свете, хотя на самом деле они сделали большую работу и добились успеха – полного уничтожения! Ей нельзя позволять работать в Fake News CNN,

– написал Трамп.

Сама же редакция CNN выразила поддержку журналистке и ее коллегам. Компания считает нецелесообразной критику Трампа за "точное освещение и точную характеристику выводов, которые представляют общественный интерес".

Дело в том, что CNN и The New York Times опубликовали материалы, в которых отрицали полное уничтожение ядерной программы Тегерана.

Такого же мнения придерживаться и европейские разведки. В Европе считают, что Иран вывез свои запасы обогащённого урана до атаки США, что автоматически делает слова Трампа неправдой. Вероятно, объекту в Фордо нанесен значительный ущерб, но не уничтожен.