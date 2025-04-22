США в Лондоне предложат признать аннексию Крыма и заморозить линию фронта, – WP

Украинские и европейские чиновники, которые встретятся в Лондоне в среду, 23 апреля, столкнутся с быстрым предложением США признать незаконно аннексированный Крым Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова людей, ознакомленных с внутренними обсуждениями, передает 24 Канал. Соответствующие предложения, по данным западных СМИ, уже выдвигали украинским представителям в Париже на прошлой неделе.

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Что будут предусматривать предложения США

По данным источников, предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, предусматривают официальное признание Вашингтоном оккупированного Крыма по территории России и в конце концов отмену санкций против Москвы, согласно предстоящему соглашению.

В администрации, по словам собеседников, ожидают, что в обмен на это Москва прекратит боевые действия в Украине, и произойдет, мол, это в тот момент, когда российская армия "имеет преимущество на фронте", в том числе в численности войск и в вооружении.

В свою очередь, союзники Украины надеются получить гарантии безопасности для Киева и программы восстановления нашего государства в обмен на любые подобные территориальные уступки.

Советник президента Украины Владимир Зеленский отметил, что в американских предложениях есть некоторые идеи, с которыми Киев соглашается, а с другими нет. Западный чиновник заявил изданию, что уровень давления на Украину был "впечатляющим".

К слову, The Times пишет, что в случае отказа Вашингтона от Украины, Европа и Великобритания должны восполнить пробел. Им предстоит сделать стратегический выбор в пользу Украины, отдав Киеву большую часть их вооружения.