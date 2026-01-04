На фоне рейда США против Мадуро: Колумбия стянула войска и танки на границу с Венесуэлой

После рейда США против диктатора Николаса Мадуро Колумбия стянула к границе с Венесуэлой танки и войска. Богота также ожидает массовый наплыв венесуэльских беженцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Latin Times.

Какая сейчас ситуация на границе Колумбии и Венесуэлы?

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его правительство развернуло "общественные силы" на границе с Венесуэлой после операции США в стране, которая завершилась захватом диктатора Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

В публикации в социальных сетях Петр также сообщил, что Колумбия развернула "силы помощи" на случай "массового наплыва беженцев" из Венесуэлы.

Колумбия направила военных на границу с Венесуэлой / Видео с аккаунта @Globalsurv в соцсети Х

Колумбийское правительство отвергает эту агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами разрешаются этими народами мирным путем. Это принцип самоопределения народов, который является основой системы ООН,

– написал Густаво Петро в соцсети Х.

Колумбийский лидер также призвал венесуэльский народ найти путь гражданского диалога и единства.

"Нет нации без суверенитета. Мир – это путь, а диалог между народами является основополагающим для национального единства", – отметил Петр.

Также на границе Колумбии с Венесуэлой заметили танки / Фото из аккаунта @NOELreports в соцсети Х

Президент Колумбии также заявил об обеспокоенности взрывами и необычной воздушной активностью в Венесуэле, предупредив о росте напряженности в регионе. Союзники Мадуро сообщили, что контроль в Каракасе сохраняется.

Кстати, политолог Олег Постернак озвучил в эфире 24 Канала мнение, что Эдмундо Гонсалес, победитель президентских выборов 2024 года, является лучшим кандидатом на пост президента Венесуэлы. По словам эксперта, Гонсалес – популярная политическая персона в Венесуэле, и он много сделал для защиты прав и свобод граждан этой страны.

Что происходит в Венесуэле после рейда США по Мадуро?