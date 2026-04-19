США выведут из строя каждую электростанцию и мост в Иране, – Трамп о закрытии Ормузского пролива
- Дональд Трамп пригрозил вывести из строя электростанции и мосты Ирана в ответ на закрытие Ормузского пролива.
- Трамп сказал, что США "не теряют ничего" из-за закрытия пролива в отличие от Ирана, который "теряет 500 миллионов долларов в день".
Дональд Трамп отреагировал на закрытие Ормузского пролива Ираном. Американский лидер пригрозил вывести из строя каждую электростанцию и каждый город страны.
Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Что Трамп ответил Ирану на закрытие Ормузского пролива?
Дональд Трамп напомнил, что 18 апреля Иран решил открыть огонь в Ормузском проливе. Президент США подчеркнул, что это было грубым нарушением соглашения о прекращении огня.
Многие из этих выстрелов были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было не очень приятно, не так ли?
– написал Трамп.
Американский лидер отметил, что его представители отправляются в Исламабад, столицы Пакистана, для переговоров и прибудут туда уже вечером 20 апреля.
"Иран недавно объявил, что закрывает пролив, что странно, потому что наша блокада уже ее закрыла. Они помогают нам, не зная об этом, и именно они теряют из-за закрытого прохода 500 миллионов долларов в день! Соединенные Штаты ничего не теряют", – заявил Дональд Трамп.
Он также написал, что многие суда направляются именно сейчас в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря иранскому Корпусу стражей исламской революции, который всегда хочет быть "крутыми парнями".
Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение и я надеюсь, что они (иранцы – 24 Канал) его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый город в Иране. Больше никакого "Мистера хорошего парня"!
– написал в Truth Social глава Белого дома.
Трамп заверил, что иранский режим аятолл "упадет быстро и легко", и если Тегеран не примет американское соглашение, то для него "будет честью сделать то, что должно было быть сделано с Ираном другими президентами в течение последних 47 лет".
Закончил сообщение американский лидер предложением: "Пришло время прекратить действие иранской машины смерти".
Дональд Трамп пригрозил Ирану из-за закрытия Ормузского пролива / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Truth Social
Кстати, политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация по Ормузскому проливу оказалась в патовой точке и сейчас непонятно, каким образом искать выход для решения проблемы. Эксперт озвучил 2 сценария разрешения кризиса, один из которых предусматривает, что война на Ближнем Востоке вернется в горячую фазу.
Что сейчас происходит вокруг Ормузского пролива?
Иран 18 апреля снова закрыл Ормузский пролив для всех судов. Причиной этого стала – морская блокада со стороны США.
Далее Тегеран ввел новый режим судоходства в Ормузском проливе, позволив проходить через него только коммерческим судам с разрешением от ВМС Корпуса стражей исламской революции.
В тот же день Иран обстрелял по меньшей мере два торговых судна в Ормузском проливе. По словам капитана одного из танкеров, катера открыли огонь без предупреждения по радио или какого-либо вызова.