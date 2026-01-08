Сигнал не только Путину: военный раскрыл истинный интерес Трампа в захвате 2 танкеров РФ

США захватили 2 танкера под российским флагом – Marinera и Sophia, которые могли перевозить подсанкционную нефть. Это является потерей для врага, но не то давление на Россию, которое бы могли осуществить Штаты.

Вашингтону важнее было подать другой сигнал. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что говорится о задачах внутренней политики страны.

Какой настоящий интерес Трампа в захвате 2 танкеров России?

Военнослужащий ВСУ объяснил, что российский диктатор одержим Украиной и желанием иметь влияние в Европе, поэтому потеря 2 танкеров теневого российского флота может не быть для него катастрофой.

Я думаю, что это сигнал, в том числе и Путину, что Соединенные Штаты готовы защищать свои интересы в регионе, где они стремятся доминировать исторически – Венесуэла, Куба, Мексика, Никарагуа и т.д,

– подчеркнул он.

В то же время если бы Вашингтон действительно хотел надавить на российский флот, он бы предоставил Украине оружие для атаки порта в Новороссийске. Поэтому потеря 2 танкеров – это неприятность, но не то событие, которое бы изменило позицию Путина относительно войны против Украины и мирных переговоров.

Заметьте! Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Marinera только притворялся российским, чтобы избежать правосудия США. Судно перешло на российскую регистрацию в декабре.

Что заявили в России после захвата танкеров?