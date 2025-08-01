Баку резко отреагировал на употребление армянских названий азербайджанских городов российским агентством ТАСС. Там уже пригрозили называть города России их историческими названиями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Министерство иностранных дел Азербайджана.

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Что известно о скандале вокруг новости ТАСС?

Так, на днях в городе Ханкенди, который был "столицей" непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому, установленный во время оккупации региона.

Освещая новость, ТАСС использовало в заголовке и тексте армянское название города – Степанакерт, которое произошло от имени армянского большевика Степана Шаумяна.

В Баку назвали это "проявлением неуважения к территориальной целостности Азербайджана" и "недружественным шагом". МИД страны напомнил, что вместе с армянами-дашнаками он совершал массовые убийства против азербайджанского народа.

Ведомство призвало Россию прекратить искажать азербайджанские топонимы и не использовать названия, которые "применялись сепаратистским квазирежимом".

Если такие случаи повторятся, азербайджанская сторона, исходя из принципа взаимности, может назвать многие населенные пункты на территории России их оригинальными названиями,

– отметили там.

Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ уже опубликовало перечень того, как будут называть российские города, если Москва не пойдет на встречу:

Калининград – Кенигсберг,

Оренбург – Оринбор,

Волгоград – Сарису,

Грозный – Солжа-Гала,

Новороссийск – Суджук-Суджук,

Южно-Курильск – Фурукамаппу,

Петрозаводск – Петроской,

Ижевск – Ижкар,

река Волга – Итиль.

Некоторые азербайджанские СМИ уже внесли изменения / фото из сети

МИД Азербайджана призвал агентство ТАСС извиниться и внести соответствующие изменения в публикацию.

"В противном случае, согласно действующему законодательству, будут рассмотрены соответствующие ограничительные меры в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане", – пригрозили в ведомстве.

По состоянию на 1 августа ТАСС все же изменило заголовок, но предприняло фантастическую попытку усидеть на двух стульях: теперь в новости пишут, что в Ханкенде снесли памятник, который был установлен в Степанакерте.

Кстати, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев не сдаваться и не мириться с российской оккупацией, проводя восстановлением контроля над Нагорным Карабахом