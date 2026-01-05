Укр Рус
5 января, 19:30
Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах по Украине в Париже, – Reuters

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут представлять США на переговорах в Париже по Украине.
  • Они прибудут по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

В Париже во вторник, 6 января, состоится встреча в Коалиции желающих. В ней также примут участие и Соединенные Штаты.

От администрации Дональда Трампа на собрание поедут сразу 2 представителя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно "Коалиция желающих" может развернуть военный контингент в Украине

Кто поедет от США на встречу Коалиции желающих?

Представитель Белого дома рассказал журналистам, что во вторник, 6 января, на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф.

Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

Оба представителя Трампа прибудут по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Что известно о новой встрече Коалиции желающих в Париже?

  • Владимир Зеленский 3 января рассказывал, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов стран-участников Коалиции желающих. А уже 6 января состоится встреча на уровне лидеров в Париже.

  • В Париже стороны планируют согласовать последние детали и зафиксировать совместную декларацию, которая впоследствии должна пройти ратификацию в парламентах стран-участниц коалиции. После этих контактов президент Украины рассчитывает на результативную совместную встречу с представителями США.

  • Позже Владимир Зеленский в разговоре с журналистами отметил, что ключевой задачей поездки в Париж станет финализация документа по гарантиям безопасности в рамках Коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, по словам главы государства, состоять из трех элементов: гарантий от Коалиции желающих, будущего членства Украины в ЕС и двусторонних договоренностей по безопасности с США.