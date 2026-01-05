Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах по Украине в Париже, – Reuters

В Париже во вторник, 6 января, состоится встреча в Коалиции желающих. В ней также примут участие и Соединенные Штаты.

От администрации Дональда Трампа на собрание поедут сразу 2 представителя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кто поедет от США на встречу Коалиции желающих?

Представитель Белого дома рассказал журналистам, что во вторник, 6 января, на заседание во Францию со стороны США прибудет советник и спецпосланник президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф.

Кроме того, к мероприятию присоединится зять американского лидера Джаред Кушнер, который также является участником переговорной группы в рамках мирного процесса.

Оба представителя Трампа прибудут по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Что известно о новой встрече Коалиции желающих в Париже?