5 січня, 19:30
Віткофф і Кушнер представлятимуть США на переговорах щодо України в Парижі, – Reuters

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Стів Віткофф і Джаред Кушнер представлятимуть США на переговорах у Парижі щодо України.
  • Вони прибудуть на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

У Парижі у вівторок, 6 січня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих". У ній також візьмуть участі й Сполучені Штати.

Від адміністрації Дональда Трампа на зібрання поїдуть відразу 2 представники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Хто поїде від США на зустріч "Коаліції охочих"?

Представник Білого дому розповів журналістам, що у вівторок, 6 січня, на засідання до Франції з боку США прибуде радник та спецпосланець президента Дональда Трампа – Стів Віткофф

Окрім того, до заходу долучиться зять американського лідера Джаред Кушнер, який також є учасником переговорної групи у рамках мирного процесу.

Обидва представники Трампа прибудуть на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Що відомо про нову зустріч "Коаліції охочих" у Парижі?

  • Володимир Зеленський 3 січня розповідав, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів країн-учасників "Коаліції охочих". А вже 6 січня відбудеться зустріч на рівні лідерів у Парижі. 

  • У Парижі сторони планують узгодити останні деталі та зафіксувати спільну декларацію, яка згодом має пройти ратифікацію в парламентах країн-учасниць коаліції. Після цих контактів президент України розраховує на результативну спільну зустріч із представниками США. 

  • Пізніше Володимир Зеленський у розмові з журналістами наголосив, що ключовим завданням поїздки до Парижа стане фіналізація документа щодо гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих". Гарантії безпеки для України, за словами глави держави, складатимуться з трьох елементів: гарантій від "Коаліції охочих", майбутнього членства України в ЄС та двосторонніх безпекових домовленостей зі США.