"Критикуют, потому что достигает успеха": Вэнс вступился за Уиткоффа после скандального интервью
- Джей Ди Вэнс поддержал Стива Уиткоффа после скандального интервью, отметив "его успехи".
- Вэнс заявил, что критика Уиткоффа "связана с его достижениями", которые "другие не могли достичь в течение 40 лет".
Джей Ди Вэнс вступился за Стива Уиткоффа после скандального интервью последнего. Вице-президент США заявил, что спецпредставителя Трампа критикуют за то, что "он добивается успеха".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джея Ди Вэнса в соцсети Х.
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Что написал Вэнс о Уиткоффе
Вице-президент США написал, что Стив Уиткофф – "замечательный парень, который делает невероятную работу".
Люди, которые его критикуют, злятся, что он достигает успеха там, где они терпели неудачу 40 лет,
– говорит Вэнс.
По его словам, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: "не быть идиотом".
К слову, спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф дал интервью пропагандисту Такеру Карлсону. Во время разговора он фактически повторил нарративы российской пропаганды, упомянув о "референдумах" России на временно оккупированных территориях и сказав, что, "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два хотят быть под властью России".
Уиткофф также заявил, что не считает Путина плохим человеком и рассказал, что Путин заказал портрет Трампа и молился за него, что, по его словам, тронуло американского лидера.