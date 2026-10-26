Трамп назвал Норвегию "страной-мусоркой" из-за Нобелевской премии мира

Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября, на митинге в городе Порт-Гурон в штате Мичиган.

Реклама Adv

популярные видео

Что именно сказал Трамп?

Говоря о недавних беспорядках во Франции, американский президент связал их с миграцией. По его словам, он с радостью примет иммигрантов из некоторых стран, но Норвегия к ним не относится. Речь прозвучала за неделю до промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп объяснил свое отношение к норвежцам тем, что не получил Нобелевскую премию мира. Поэтому он не хочет никого из Норвегии, сказал американский президент.

Норвегия – отстой. Норвегия, собственно, превратилась в страну-мусорку– заявил Дональд Трамп.

Подобное выражение Трамп ранее использовал в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена. В то же время агентство отмечает, что нет признаков того, что его администрация вводит новые официальные ограничения на иммиграцию из Норвегии, сообщает Reuters.

Реклама

Почему Трамп возмущен решением Нобелевского комитета?

В начале октября Трамп заявлял, что должен был получить Нобелевскую премию мира. Но награду присудили южноафриканской юристке Наванетхем Пиллей за усилия по содействию миру и международному праву. Трамп заявил, что лауреатка этого года – "загадочная личность", о которой якобы никто никогда не слышал.

Недовольство Трампа решением комитета проявлялось и раньше. В январе он написал письмо премьер-министру Норвегии, в котором связал свои намерения установить контроль над Гренландией с тем, что ему не присудили премию.

Ранее президент США заявил, что он "завершил восемь войн" в мире, однако до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. По словам политика, это довольно странно.