Трамп назвав Норвегію "країною-смітником" через Нобелівську премію миру

Про це він заявив у неділю, 25 жовтня, на мітингу в місті Порт-Гурон у штаті Мічиган.

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Що саме сказав Трамп?

Говорячи про нещодавні заворушення у Франції, американський президент пов'язав їх з міграцією. За його словами, він радо прийме іммігрантів із деяких країн, але Норвегія до них не належить. Промова пролунала за тиждень до проміжних виборів до Конгресу.

Трамп пояснив своє ставлення до норвежців тим, що не отримав Нобелівську премію миру. Тому він не хоче нікого з Норвегії, сказав американський президент.

Норвегія – відстій. Норвегія, власне, перетворилася на країну-смітник– заявив Дональд Трамп.

Подібний вислів Трамп раніше використовував щодо Гаїті, Лівії, Сомалі та Ємену. Водночас агентство зазначає, що немає ознак, що його адміністрація запроваджує нові офіційні обмеження на імміграцію з Норвегії, повідомляє Reuters.

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Чому Трамп обурений рішенням Нобелівського комітету?

На початку жовтня Трамп заявляв, що мав би отримати Нобелівську премію миру. Але нагороду присудили південноафриканській юристці Наванетхем Піллей за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву. Трамп заявив, що цьогорічна лауреатка "загадкова особа", про яку нібито ніхто ніколи не чув.

Невдоволення Трампа рішенням комітету проявлялося й раніше. У січні він написав листа прем'єр-міністру Норвегії, у якому пов'язав свої наміри встановити контроль над Гренландією з тим, що йому не присудили премію.

Раніше президент США заявив, що він "завершив вісім воєн" у світі, однак досі не отримав Нобелівської премії миру. За словами політика, це досить дивно.