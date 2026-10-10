Про це Дональд Трамп заявив під час свого виступу у Нью-Йорку.

Що сказав Трап про Нобелівську премію?

Американський лідер наголосив, що вже зупинив вісім воєн і планує розібратися ще з двома – в Ірані та між Росією й Україною. Як приклад своєї ефективності він навів конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, порівнявши власні дії з російським диктатором.

Путін не зміг за 10 років, а я вирішив за два дні,

– сказав Трамп.

Проте найбільше обурення у нього викликало рішення Нобелівського комітету, який цьогоріч присудив премію миру південноафриканській правозахисниці Наві Піллей. Президент США назвав її "загадковою особою", про яку нібито ніхто ніколи не чув.

З огляду на мої досягнення у сфері миру, яких ніхто раніше не мав, це дуже нечесна система,

– образився американський президент.

Він пішов ще далі, назвавши організаторів премії "ворогами цивілізації", а відмову нагородити Сполучені Штати – "незабутньою плямою на репутації Норвегії". Трамп також пригрозив, що Америка цього не забуде, і додав, що війни від Корейського півострова до Тайваню не спалахнули виключно завдяки його зусиллям.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 9 жовтня запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Нові обмеження передбачають заборону на операції із судом і можливість покарання компаній, які надають йому послуги.

Рішення ухвалили на тлі тривалого невдоволення США діяльністю МКС, зокрема через ордери на арешт ізраїльських посадовців, серед яких прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Як повідомляє Reuters, оголошення про санкції пролунало через кілька годин після того, як колишня суддя МКС отримала Нобелівську премію миру. Цей крок може загострити дипломатичні відносини Вашингтона з європейськими союзниками, які входять до числа держав-учасниць суду.