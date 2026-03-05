Европа готовится к худшему сценарию: 10 стран планируют эвакуацию из-за угрозы войны, – Reuters

Страны Северной Европы разрабатывают планы эвакуации гражданского населения на случай возможного военного конфликта в регионе. К подготовке присоединились десять государств, которые усиливают меры безопасности из-за угрозы со стороны России.

Страны Северной Европы готовят планы возможной эвакуации гражданского населения на случай начала военного конфликта в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также Битва за миллиарды: Россия судится с ЕС, чтобы разморозить деньги на войну

Что известно о подготовке плана эвакуации странами Европы?

В Министерстве обороны Швеции отметили, что опыт Украины показал эффективность временного перемещения населения во время войны. Такой подход позволяет продолжать оборону страны и одновременно защищать гражданских. Согласно планам, трансграничная эвакуация будет включать создание транспортных и гуманитарных коридоров, а также системы приема, регистрации людей и защиты уязвимых групп.

К соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

В материале СМИ отмечается, что эти государства в последние годы активизировали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. В частности, Эстония, Латвия и Литва еще в 2025 году заключили между собой отдельное соглашение, которое предусматривает действия на случай массового перемещения сотен тысяч людей, которые могут бежать от военной агрессии.

Также Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной около 1340 километров, в 2024 году подписала подобное соглашение со Швецией. Документ предусматривает координацию действий в случае масштабного кризиса или войны.

Может ли Путин напасть на Европу?