Країни Північної Європи готують плани можливої евакуації цивільного населення на випадок початку військового конфлікту в регіоні. Про це повідомляє Reuters.
Дивіться також Битва за мільярди: Росія позивається до ЄС, аби розморозити гроші на війну
Що відомо про підготовку плану евакуації країнами Європи?
У Міністерстві оборони Швеції зазначили, що досвід України показав ефективність тимчасового переміщення населення під час війни. Такий підхід дозволяє продовжувати оборону країни та водночас захищати цивільних. Згідно з планами, транскордонна евакуація включатиме створення транспортних і гуманітарних коридорів, а також системи прийому, реєстрації людей та захисту вразливих груп.
До угоди приєдналися Німеччина, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Данія.
У матеріалі ЗМІ зазначається, що ці держави в останні роки активізували підготовку до можливого збройного конфлікту з Росією. Зокрема, Естонія, Латвія та Литва ще у 2025 році уклали між собою окрему угоду, яка передбачає дії на випадок масового переміщення сотень тисяч людей, що можуть тікати від військової агресії.
Також Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією довжиною близько 1340 кілометрів, у 2024 році підписала подібну угоду зі Швецією. Документ передбачає координацію дій у разі масштабної кризи або війни.
Чи може Путін напасти на Європу?
Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів для 24 Каналу, що європейські країни повинні підготуватися до можливої війни з Росією, надаючи допомогу Україні зараз. Європейські лідери розуміють, що зупинити агресію Росії краще зараз, ніж мати конфлікт на території країн Балтії чи Середньосхідної Європи.
Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Європа починає реальні зміни в арміях і оборонному плануванні для можливого конфлікту з Росією. Балтійські країни готуються до серйозного переозброєння та відновлення боєздатності.
Європа може виявитися недостатньо підготовленою до війни дронів. Експерти попереджають, що майбутній конфлікт у регіоні, ймовірно, поєднуватиме традиційні бойові дії з масштабним використанням безпілотників, а нестача підготовлених спеціалістів і чіткої стратегії може дати Росії тактичну перевагу.