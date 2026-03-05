Страны Северной Европы готовят планы возможной эвакуации гражданского населения на случай начала военного конфликта в регионе. Об этом сообщает Reuters.
Что известно о подготовке плана эвакуации странами Европы?
В Министерстве обороны Швеции отметили, что опыт Украины показал эффективность временного перемещения населения во время войны. Такой подход позволяет продолжать оборону страны и одновременно защищать гражданских. Согласно планам, трансграничная эвакуация будет включать создание транспортных и гуманитарных коридоров, а также системы приема, регистрации людей и защиты уязвимых групп.
К соглашению присоединились Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.
В материале СМИ отмечается, что эти государства в последние годы активизировали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. В частности, Эстония, Латвия и Литва еще в 2025 году заключили между собой отдельное соглашение, которое предусматривает действия на случай массового перемещения сотен тысяч людей, которые могут бежать от военной агрессии.
Также Финляндия, которая имеет общую границу с Россией длиной около 1340 километров, в 2024 году подписала подобное соглашение со Швецией. Документ предусматривает координацию действий в случае масштабного кризиса или войны.
Может ли Путин напасть на Европу?
Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал для 24 Канала, что европейские страны должны подготовиться к возможной войне с Россией, оказывая помощь Украине сейчас. Европейские лидеры понимают, что остановить агрессию России лучше сейчас, чем иметь конфликт на территории стран Балтии или Средневосточной Европы.
Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что Европа начинает реальные изменения в армиях и оборонном планировании для возможного конфликта с Россией. Балтийские страны готовятся к серьезному перевооружению и восстановлению боеспособности.
Европа может оказаться недостаточно подготовленной к войне дронов. Эксперты предупреждают, что будущий конфликт в регионе, вероятно, будет сочетать традиционные боевые действия с масштабным использованием беспилотников, а недостаток подготовленных специалистов и четкой стратегии может дать России тактическое преимущество.