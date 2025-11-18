Голод, геноцид и тысячи жертв: почему миру безразлична война в Судане и как Украина противостоит там России

О внимании человечества к событиям в Судане можно рассказать легендарным мемом о ребенке, который тонет. Потому что примерно так сейчас распределено внимание мира. Первый ребенок, у которого все хорошо, это Палестина. Второй – российское вторжение и война в Украине, а следующая картинка, со скелетом на дне, это именно Судан.

Конечно, никто не сравнивает города в Судане с землей КАБами, ракетами и "Шахедами", этих инструментов просто нет в достаточном количестве в руках враждебных сторон, но количество жертв там давно перешло на сотни тысяч, а число беженцев – на миллионы.

Что происходит в далеком Судане, что не поделили соперники, что там делают российские наемники и украинские спецназовцы, почему там столько жертв и есть ли надежда на то, что кровопролитие завершится – об этом всем читайте в материале 24 Канала. А разобраться в этой сложной теме нам помогла кандидат политических наук, исследователь-африканист, представитель Фонда Global Ukraine Марта Олейник-Дьомочко.

Что происходит в Судане?

Судан на протяжении многих лет давно является неспокойным и очень опасным местом на карте. В 19 веке местные племена здесь очень ожесточенно воевали с британцами. В середине 20 века Судан получил независимость и сконцентрировался на том, чтобы проводить в разных форматах и конфигурациях то, что называется "гражданская война". В этом сторонам время от времени помогали СССР и США.

Марта Олейник-Дьомочко кандидат политических наук, исследователь-африканист, представительница Фонда Global Ukraine Судан – это такая страна, где постоянно воюют. С 1956 года, когда Судан получил независимость, там едва 2 десятка лет было спокойствие. Потому что до 1972 года состоялась первая гражданская война, дальше было 10 лет спокойствия, потом с 1983 по 2005 была вторая гражданская война, кровавый конфликт в Дарфуре, что привело к референдуму о независимости Южного Судана. Потом был конфликт между двумя Суданами за нефть, и сейчас – третья гражданская. Кроме войны в Судане еще и постоянно были диктатуры. То есть это такая себе пороховая бочка.

В 21 веке тренд на самоуничтожение продолжился, разве что СССР заменила Россия, замаскированная под частную группу "Вагнер", и добавился Китай.

Несмотря на все основная линия разногласий сохраняется.

Судан – полиэтническая страна, которую населяют много разных племен и народностей. Их можно условно разделить на две. Первая это темнокожие скотоводы, вторая – местные арабы. Последние оказались едва ли не главным источником беспокойства в стране.

Именно суданское арабское ополчение, известное как "Джанджавид" было движущей силой конфликта в Дарфуре в начале 21 века, а также многочисленных государственных переворотов в Судане.

В 2019 году ополчение "Джанджавид", которое к тому времени уже провело ребрендинг и стало "Силами быстрого реагирования" (RSF) объединилось с другими полевыми командирами, чтобы свергнуть режим одиозного диктатора и своего бывшего покровителя Омара аль-Башира.

Но мира Судану устранение тирана не принесло. В 2021 году произошел новый мятеж, в результате которого к власти пришел генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан. RSF и их лидер генерал Мухаммад Хамдан Дагало (также известный как Хемедти, в переводе – "мой защитник", так называл Дагало предыдущий диктатор Судана Аль-Башир, когда тот еще сохранял лояльность) не захотели повиноваться главному альянсу победителей, вливаться в состав Суданской регулярной армии (SAF) и повиноваться Переходному Суверенному Совету (который устранил предыдущую власть – Суверенный Совет), а оставались самостоятельной структурой, получив в фактическое управление часть территории страны, тот самый Северный Дарфур.

Генералу Дагало оказалось мало быть вице-президентом Судана, он захотел править самостоятельно.



Генерал Мухаммад Хамдан Дагало "Хемедити" / Фото Getty Images

Марта Олейник-Демочко отмечает сложность конфликта в Судане и говорит о вероятности нового разрыва этого африканского государства.

Марта Олейник-Дьомочко кандидат политических наук, исследователь-африканист, представительница Фонда Global Ukraine В конфликте в Судане много актеров, но есть главные действующие лица. Первый – главенствующий правитель страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, который пришел к власти в результате государственного переворота 2021 года и опирается на так называемые "Вооруженные силы Судана" (SAF). Второй стронгмен Судана – Мухаммад Дагало по прозвищу Хемедти. Его поддерживают "Силы быстрого реагирования" (RSF). Но этот конфликт очень интернационализирован, есть привлечение многих других стран. Поэтому и приобрел угрожающий масштаб. В феврале 2025 года СМИ писали, что RSF на территории, которую они контролируют, хотят создавать свои властные институты, поэтому есть риск того, что страна снова может расколоться. Ведь есть прецедент Южного Судана 2011 года.

Порядки на территориях, которые контролировали боевики RSF, мало чем отличались от того, что могли предложить побежденным их "коллеги" из Талибана или ИГИЛ.

Массовые казни, изнасилования, похищения людей, грабеж, рабство и эксплуатация – все это стало визитной карточкой управления победителей, а жертвами – темнокожее население Судана.

Важно! Дополнительных темных красок этой страшной истории добавляет вопрос расы и религии. Ведь говорится об издевательствах на грани геноцида от группы белых людей (арабы – европеоиды, сами они, видимо, будут удивлены, когда об этом узнают, но физическая антропология – наука упрямая) над темнокожими людьми, мусульман – над христианами.



Среди темнокожих суданцев немало католиков, хотя это довольно специфическое христианство, где большую роль играют местные верования. Кстати, такая же примерно ситуация и в Нигерии, из-за притеснений тамошних католиков сейчас озабочен президент США Трамп. Впрочем, немало темнокожих суданцев исповедуют ислам и этот факт особо не спасает их от террора.

К сожалению, тема Судана сейчас находится на окраинах мирового внимания, а иногда вообще становится поводом для спекуляций и споров. Так, сторонников Палестины упрекают в том, что они игнорируют геноцид, который развязали мусульмане в Судане, но используют те упреки обычно в пределах "вотебаутизма" (риторический способ манипулятивного снижения внимания и обесценивания – 24 Канал), на реальную помощь Судану это почти не влияет.



Суданские беженцы в городе Тавила, Северный Дарфур / Фото UNFPA

Зато ситуация там ужасная. После многих лет грабежа Судана режимом аль-Башира и войны всех против всех, инфраструктура страны была уничтожена, а сельскохозяйственные территории из-за загрязнения и мин стали непригодными для использования.

Террор RSF против мирного населения и боевые действия, с новой силой возобновились в 2023 году (так называемая – "третья гражданская война в Судане"), вызвали гуманитарную катастрофу – люди потеряли дома и вынуждены были бежать из родных мест (по разным оценкам, количество беженцев может быть более 10 миллионов, населения страны – примерно 51 миллионов).

– люди потеряли дома и вынуждены были бежать из родных мест (по разным оценкам, количество беженцев может быть более 10 миллионов, населения страны – примерно 51 миллионов). Вот только бежать особо некуда – везде голод, болезни (особенно – холера) и смерть. Половина населения напрямую зависит от гуманитарной помощи, которой далеко не всегда хватает.

Соседние государства не слишком охотно принимают беглецов. Наиболее радикально поступили жители юга страны (преимущественно – католического). Они отбились от правительственных войск (союзником которых тогда был и "Джанджавид") и провозгласили собственную независимость – в 2011 году на карте появилась новая страна Южный Судан, которую признали другие страны. Новое государство столкнулось с большими проблемами, но все же получило шанс, зато у других суданцев его практически нет.

Фактически миллионы суданцев оказались в заложниках у боевиков, что превратили и без того проблемную страну в тот самый Failed State, без надежды и особых шансов на спасение. Зато боевики не собираются останавливаться – в конце октября 2025 года RSF открыли новую позорную страницу войны, начав резню мирного населения в городе Эль-Фашер в Северном Дарфуре.



Карта Судана с контролируемыми территориями / Инфографика BBC

Город был 2,5 года в фактической осаде и сейчас к нему прорвались боевики и устроили резню. Благодаря обрывкам информации, что просачивается в СМИ и соцсети, мы знаем, что мусульманские ополченцы убили там не менее 2500 человек. В сети есть фото казненных и замученных гражданских. Снимают "контент" и распространяют его в сети сами арабские боевики.

Символично, что резня в Эль-Фашере началась накануне переговоров в Вашингтоне так называемого "квартета по Судану" – формата с участием США, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, который занимается решением конфликта. Сами же переговоры ожидаемо ни к чему не привели.

Какую роль играет Россия в Судане?

Россияне не были бы собой, если бы не полезли в Судан. Первые попытки были еще во времена СССР, а во времена Путина особенно активно попхался в эту африканскую страну Евгений Пригожин и его боевики из группы "Вагнер".

Дело в том, что несмотря на все проблемы, потенциально Судан – очень ценный актив.

Во-первых, страна имеет выгодное стратегическое расположение – может быть как "воротами" в Африку, так и хабом трансокеанской торговли.

Кроме того, Судан богат полезными ископаемыми (прежде всего – золото, потенциально – редкоземельные металлы и т.д.). Все это богатство не так легко добыть и контролировать, но маржинальность намекает на то, что никто по своей воле этот "чемодан без ручки" не бросит.

Россияне долго дружили с Аль-Баширом, но после его устранения Пригожин сделал ставку на наиболее отмороженных – "Силы быстрого реагирования". Арабские боевики получили от России поддержку и нужные связи с другими аналогичными группами в Йемене, Ливии и других горячих точках. Все это создало неформальную сеть симпатиков России и дало Москве ее агентов влияния в регионе.

После убийства Пригожина группу "Вагнер" переименовали в "Африканский корпус" (еще одна "пасхалка" о Германии) и перестали делать вид, что это не минобороны России, а якобы какая-то частная инициатива.

Но не одна Россия хочет получить выгоду в мутной воде. На стороне RSF играют также ОАЭ. Кроме того, внимательно следят за событиями в Судане Турция, Саудовская Аравия, Египет, Иран, Китай и США.

Для американцев здесь особый интерес, потому что без Судана не будет "Кока-колы". И это не шутка. Сейчас повстанцы контролируют места производства гуммиарабика (пищевая добавка Е414 в рецепте напитка), а Судан в целом отвечает за 80% рынка этого вещества.



Поэтому сейчас такие глобальные компании как Coca-Cola и Nestle завозят гуммиарабик из Судана как фактическую контрабанду, некий Роттердам+ по-африкански.

Что забыла в Судане Украина?

Усиление России не могла допустить Украина. Вообще, россиянам теперь надо привыкать, что легко им не будет – не нужно было лезть к медоеду, особенно, если он имеет богатое воображение и дроны.

В августе 2023 года фактический правитель Судана и председатель Переходного Суверенного Совета Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался в плохой ситуации. Его силам был нанесен ряд чувствительных поражений, а боевики "Сил быстрого реагирования" осадили столицу Судана – город Хартум. Господин аль-Бурхан нашел не самый очевидный выход из ситуации.

Подробно об этой без преувеличений сенсации описало издание The Wall Street Journal еще весной 2024 года.

Издание утверждает, что Судан по дипломатическим каналам обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи. Президент Зеленский "президенту" аль-Бурхану не отказал, ввиду того, что наше государство имеет хорошие отношения с новой властью Судана, а Судан продает Украине оружие (со второй половины 20 века Судан – это огромный склад оружия, к наполнению которого приложила руку и Украина во времена независимости).

Помощь не заставила себя ждать – благодаря украинским специалистам из подразделения ГУР "Тимура" (это те самые легендарные ребята, которые освобождали остров Змеиный, кошмарили россиян в Крыму и на Херсонщине, а не так давно проводили зачистку Покровска от российских ДРГ) была снята осада Хартума, также украинцы участвовали в нескольких успешных операциях против RSF, а впоследствии выступили как инструкторы, предоставив суданским собратьям неоценимый опыт современной дроновой войны.

Успехи украинцев в деле уничтожения россиян и их союзников в Судане кроме ведущих мировых СМИ также осторожно подтвердили и спикеры ГУР МО.

Интересный факт, что участие специалистов ГУР МО в миссиях в Судане делают Украину фактическим союзником... Ирана. Тегеран поддерживает официально признанное правительство в Хартуме, надеясь получить от того разрешение на создание на территорию Судана базу ВМС, чтобы эффективнее помогать еще одним пассионариям – хуситам.

Впрочем, переоценивать сотрудничество Украины и Хартума не стоит. Скорее, это один из эпизодов, который хорошо демонстрирует, каким странным и пестрым является современный мир.

Почему конфликт в Судане далек от завершения?

Российские инструкторы и наемники также не сидят без дела. Часть россиян перевели в Судан из ЦАР, где у российских наемников образовался большой хаб, также Россия начала насыщать своих союзников оружием. Из-за проблем россиян в Сирии, которые едва не потеряли контроль над своими базами, логистика усложнилась, но не прервалась.

Оружие, снаряжение и топливо для боевиков идет через Ливию, а государственную границу в треугольнике Судан – Египет – Ливия контролируют именно RSF.

Кроме того, "Силы" получают помощь через соседние Чад и Уганду. Кстати, родную страну нового мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Он конфликт в Судане в основном игнорирует, а его отец – известный эксперт-африканист Махмуд Мамдани постоянно выгораживает RSF, говоря в духе "не все так однозначно" и переводя "стрелки" на ситуацию в Секторе Газа.

Возвращаясь к России, надо отметить, что Москва в Судане пытается усидеть на двух стульях – со второй половины 2024 года Кремль наладил связи с аль-Бурханом и начал уже играть скорее на стороне правительственных войск. Так у войск появился свой самолет Ил-76 и возможность сбрасывать с его помощью бомбы ФАБ-250.



Редкая птица – миротворец в Судане / Фото UNMISS

Впрочем, такая многовекторность дала россиянам эффект бумеранга. В октябре 2024 года RSF сбили грузовой Ил-76 правительственных войск (экипаж был российским), 4 ноября 2025 года RSF повторили свой успех – возле города Бабануса был сбит еще один Ил-76 (снова с российским экипажем). Якобы с помощью китайской самоходной системы ПВО FK-2000, которую боевики получили от ОАЭ.

Это еще один союзник RSF, который очень переживает за сохранение доступа к суданскому золоту. Так, большинство золотых украшений в элитных ювелирных магазинах Абу-Даби имеют суданское происхождение.

Эксперт-африканист Марта Олейник-Демочко в разговоре с 24 Каналом отмечает, что не видит признаков скорого мира и предполагает, что два суданских генерала хотят воевать в формате "до последнего суданца", ведь им самим нечего терять.

Марта Олейник-Дьомочко кандидат политических наук, исследователь-африканист, представительница Фонда Global Ukraine Сейчас до мирного решения конфликта далеко. Было несколько раундов переговоров в формате "Квартета по Судану" (26 октября дипломаты собирались в Вашингтоне и договаривались о перемирии в ноябре – 24 Канал). Но ничего из этого не реализуется, потому что конфликт имеет глубокую подоплеку, фактически два сильнейших генерала в стране соревнуются за влияние. И никто из них не готов от этого влияния отказаться. Если бы кто-то из них был готов пойти на уступки, то этой войны, наверняка, не возникло бы в принципе.



Это стандартный конфликт за власть, оружия много, никто не хочет проигрывать. Тот самый генерал Дагало. Если начнутся расследования, ему же грозит международный трибунал за военные преступления, которые он совершил в те времена, когда аль-Башир был у власти (говорится о геноциде в Дарфуре 2003 года – 24 Канал). Сейчас выглядит так, что возможностей для переговоров у сторон нет и они рассчитывают решить его собственной победой.

Повседневная жизнь в Судане / Фото UNFPA и UNICEF

Также Марта Олейник-Дьомочко призывает посмотреть на проблему шире, ведь в Африке, кроме Судана, есть еще немало других, иногда не менее кровавых конфликтов, к которым миру в основном безразлично.

Марта Олейник-Дьомочко кандидат политических наук, исследователь-африканист, представительница Фонда Global Ukraine Если в начале конфликта, в 2023 году, лидеры еще хотели встречаться (и обсуждать мирное урегулирование в Судане – 24 Канал), то сейчас все прекратилось и стало понятно, что это "очередная проблема в Восточной Африке", которая не решается. И здесь не только Судан, думаю, это в целом проблема африканская. Потому что есть, например, вопрос Руанды и ДРК. Пока Трамп со своими "полезными ископаемыми" не обратил внимание (и не принял предложение о совместной разработке от ДРК (Демократической Республики Конго) – 24 Канал), ничего не было. До того конфликт длился с 2021 года и все закрывали глаза. Мол, ничего, как-то разберутся.



К большому сожалению, это стандартная ситуация с оценкой международного сообщества на конфликты в Африке. Это украинцы часто говорят, что мир выражает "глубокую обеспокоенность", а на самом деле ничего не делает. В Африке часто даже нет "беспокойства". И это одна из тех причин, почему африканцы, африканские лидеры, африканские страны с недоверием относятся к Западу и глобальным институтам, потому что когда надо их защитить и наказать агрессоров, международные институты могут, максимум, какие-то санкции принять, и то не всегда.

Третья гражданская война в Судане пока далека от развязки и вряд ли попадет в уже легендарный список побед Трампа, потому что амбиции двух "варлордов" не утолены, а значит и дальше будут умирать мирные люди, прогрессивная общественность стыдливо закрывать глаза, а мировые державы – выражать обеспокоенность, а заодно – строить планы и проводить тайные и не очень операции.