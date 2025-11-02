Соответствующее заявление президент США сделал сообщением в соцсети Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и The Guardian.

Какова причина подобных заявлений Трампа?

Дональд Трамп заявил, что поручил оборонному ведомству начать подготовку к потенциальным военным действиям в Нигерии, обвинив власти этой страны в бездействии из-за убийств христиан в Западной Африке.

Если правительство Нигерии и в дальнейшем будет позволять убивать христиан, Соединенные Штаты немедленно прекратят любую помощь и поддержку Нигерии и могут войти в эту теперь позорную страну с оружием наготове, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства,

– написал он.

По его словам, в случае нападения США на Нигерию, это будет "быстро, жестоко и безжалостно".



О чем заявил Гегсет?

"Министр войны" Пит Гегсет, реагируя на заявление американского президента, в соцсети Х заявил, что Пентагон уже готовится к возможному вмешательству.

Или правительство Нигерии защитит христиан, или мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные преступления,

– подчеркнул он.



В чем суть конфликта?

The Guardian пишет, что угрозы Дональда Трампа прозвучали после ответа президента Нигерии Бола Ахмеда Тинубу на его предыдущее заявление, в котором он назвал Нигерию "страной, вызывающей особое беспокойство".

Бола Ахмед Тинубу отрицал, что Нигерия является страной, которая толерантно воспринимает все религии, подчеркнув, что такая характеристика, которую предоставил американский президент, на самом деле не соответствует действительности.

Религиозная свобода и толерантность является основной частью нашей общей идентичности и будут оставаться такой всегда. Наше государство выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Конституция Нигерии гарантирует защиту граждан всех вероисповеданий,

– подчеркивал он.

