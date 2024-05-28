Ведь это возможность контроля за большим трафиком грузов в Красном море. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте также Иран поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине: в Bild раскрыли детали

Какие цели преследуют оккупанты

Иван Ступак отметил, что Россия имеет цель разместить свою базу военно-морских сил в этом регионе. Это Красное море, где есть возможность контролировать большой трафик грузов, которые идут из Азии, Ближнего Востока, через Черное море в Средиземное море и далее в страны Западной Европы и наоборот.

Не забываем, что на этом участке под водой находится большое количество кабелей оптоволоконных, интернет. Это очень большой хаб, очень большой узел. Россияне имеют цель установить там контроль, свою базу, свои корабли с крылатыми ракетами, катера, патрулирования,

– объяснил он.

Также россияне ищут оружие по всему миру. В частности, старое советское вооружение, которое ранее поставлялось странам Африки. ЮАР имеет возможность изготавливать советские образцы вооружения, снаряды различных калибров. Это также может потом не прямыми путями, а опосредованными поставляться в Россию.

Россия может подписать соглашение с Суданом: что известно