Адже це можливість контролю за великим трафіком вантажів у Червоному морі. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Які цілі переслідують окупанти

Іван Ступак зазначив, що Росія має на меті розмістити свою базу військово-морських сил у цьому регіоні. Це Червоне море, де є можливість контролювати великий трафік вантажів, які йдуть з Азії, Близького Сходу, через Чорне море в Середземне море і далі до країн Західної Європи і навпаки.

Не забуваймо, що на цій ділянці під водою перебуває велика кількість кабелів оптоволоконних, інтернет. Це дуже великий хаб, дуже великий вузол. Росіяни мають на меті встановити там контроль, свою базу, свої кораблі з крилатими ракетами, катери, патрулювання,

– пояснив він.

Також росіяни шукають зброю по всьому світу. Зокрема, старе радянське озброєння, яке раніше постачалося країнам Африки. ПАР має можливість виготовляти радянські зразки озброєння, снаряди різноманітних калібрів. Це також може потім не прямими шляхами, а опосередкованими постачатися до Росії.

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