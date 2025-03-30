Как США и Украина вели тайное партнерство в войне: большое расследование NYT

Война в Украине находится в переломной точке, когда Дональд Трамп стремится сблизиться с Владимиром Путиным и настаивает на прекращении боевых действий. До этого в течение почти трех лет Украина и США были объединены в стратегическом тайном партнерстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование The New York Times.

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В каких сферах тайно работали Украина и США

Соединенные Штаты и Украина были объединены в партнерстве в вопросах разведки, стратегии, планирования и технологий. Внутренняя работа этого была известна лишь узкому кругу американских и союзных официальных лиц.

Пентагон выложил открытый отчет об оружии на сумму 66,5 миллиарда долларов США, которое было поставлено в Украину. Но расследование The New York Times показывает, что участие Америки в войне было гораздо глубже, чем считалось ранее.

Секретное партнерство руководило стратегией боевых действий в театре войны и передавало информацию о точном нацеливании на объекты врага вплоть до украинских солдат на поле.

Как США предоставляли Украине координаты российских войск на их территории

Идея партнерства заключалась в том, что тесное сотрудничество Америки с Украиной компенсировало бы огромные преимущества России в живой силе и вооружении. Чтобы помогать украинцами во время развертывания в стране своего все более совершенного арсенала, американцы создали операцию под названием Task Force Dragon.

Секретный центр партнерства размещался в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты целей – российские подразделения, части, технику или инфраструктуру. Американские и коалиционные офицеры разведки искали спутниковые снимки, а также перехватывали радиосигналы и сообщения, чтобы найти российские позиции. Тогда оперативная группа "Дракон" передала украинцам координаты, чтобы те могли стрелять по оккупантам.

Разведка и артиллерия США помогли Украине быстро противостоять российскому вторжению

Весной 2022 года администрация Байдена согласилась прислать высокомобильные артиллерийские системы, или HIMARS, которые использовали ракеты со спутниковым управлением для нанесения ударов на расстояние до 80 километров.

В первый год войны украинцы чрезвычайно зависели от разведки американцев, и оперативная группа "Дракон" проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS.

Удары вызвали стремительный рост количества потерь россиян, и контрнаступление Украины в 2022 году было в основном успешным.

Администрация Байдена продолжала двигать свои красные линии

С самого начала представители администрации Джо Байдена стремились проложить красную линию: Америка не воюет с Россией. Несмотря на то, что в Белом доме выработали более осторожную и постепенную тактику, чтобы помогать Украине противостоять развивающейся угрозе, многие наиболее провокационные шаги делались тайно.

Смягчив запрет размещения американцев на украинской земле, база Висбаден получила разрешение разместить в Киеве около десятка военных советников. Во избежание привлечения внимания общественности, Пентагон сначала назвал их "специалистами". Впоследствии команду расширили до трех десятков, а военным советникам в конце концов разрешили ездить в украинские командные пункты ближе к линии боевых действий.

В 2022 году ВМС США получили разрешение делиться информацией для нацеливания украинских беспилотников по военным кораблям непосредственно за территориальными водами аннексированного Россией Крыма. ЦРУ разрешили поддерживать украинские операции в крымских водах. Той осенью американская разведка тайно помогала украинским беспилотникам наносить удары по российским военным кораблям в порту Севастополя.

В январе 2024 года американские и украинские военные офицеры в Висбадене совместно спланировали кампанию с использованием ракет дальнего радиуса действия, предоставленных коалицией, вместе с украинскими беспилотниками, чтобы атаковать около 100 российских военных целей по всему Крыму.

Кампания под названием операция "Лунный град" в значительной степени смогла заставить россиян вывезти оборудование, объекты и силы из Крыма обратно на материковую часть России.

Американским военным и ЦРУ разрешили помочь с ударами по России.

Самой жесткой красной линией для США была российская граница. Но весной 2024 года, чтобы защитить северный город Харьков от российского нападения, администрация Байдена позволила создать "операционный ящик Пандоры" – зону российской территории в Курской области, в пределах которой офицеры США в Висбадене могли предоставить украинцам точные координаты.

Первая итерация этой зоны распространилась на широкую полосу северной границы Украины. Она была расширена после того, как Северная Корея направила войска для борьбы с операцией украинцев в Курской области России. Позже американским военным было разрешено предоставлять координаты, чтобы украинцы могли наносить ракетные удары в районе юга России, где оккупанты разместили силы и технику для своего наступления на востоке Украины.

Многолетняя политика Белого дома запрещала ЦРУ предоставлять разведывательные данные о целях на территории России. Но ведомство может требовать "отклонения" от правила для поддержки ударов по конкретным целям. Американская разведка обнаружила огромный склад боеприпасов в Торопце, более чем в 466 километрах к северу от украинской границы.

18 сентября 2024 года рой украинских беспилотников попал в склад боеприпасов. Взрыв, мощный как небольшое землетрясение, создал кратер шириной с футбольное поле. Позже ЦРУ разрешили предоставлять координаты Украине для ударов беспилотниками по югу России, чтобы попытаться замедлить продвижение врага на востоке Украины.

Какие разногласия Украины и США вызвали провал контрнаступления в 2023 году

Контрнаступление ВСУ в 2023 году должно было придать импульс Украине после триумфов первого года. Но после того, как партнеры провели военные учения в Висбадене и согласовали стратегию, план потерпел крах из-за противоречий в украинском военно-политическом командовании.

По данным журналистов, главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный поддержал план, центральной частью которого был штурм в направлении южного города Мелитополь, который должен был перерезать российские линии снабжения. Но генерал-полковник Александр Сырский, который на тот момент был командующим ОСУВ "Хортица", имел собственный план – положить большую часть российских войск в городе Бахмут в Донецкой области.

Как пишет издание, Президент Украины Владимир Зеленский принял сторону Сырского и разделил боеприпасы и силы между двумя главными фронтами вместо одного. В конце концов не удалось вернуть Бахмут, и через несколько месяцев контрнаступление закончилось провалом. Россия теперь имела преимущество на фронте.