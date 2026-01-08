Танкер, который задержали США, лишь притворялся российским, – Вэнс

Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Marinera (Bella) I, который задержали американские военные, был лишь фиктивным судном России. Вице-президент США подчеркнул, что корабль притворялся российским, чтобы избежать правосудия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джей Ди Вэнса для Fox News.

Что сказала Вэнс о танкере Marinera (Bella) I?

Нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце отказал американским службам в разрешении подняться на борт. Уже в конце декабря судно перешло на российскую регистрацию и изменило название на Marinera, вероятно, чтобы получить защиту со стороны России.

Это был фейковый российский нефтяной танкер,

– заявил Джей Ди Вэнс.

По его словам, судно пыталось выдать себя за российское судно, чтобы избежать правосудия со стороны США.

"Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", – добавил он.

В то же время на борту Marinera не было нефти. В США утверждают, что танкер принадлежит к так называемому теневому флоту – судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.

Что известно о задержании судна?