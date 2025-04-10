Трамп не учел важных нюансов, введя пошлины против 185 стран

Начав тарифную войну против 185 стран, Дональд Трамп не учел несколько важных факторов, которые будут иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов Америки.

Об этом 24 Каналу сказал профессор университета имени Кеннеди и независимый эксперт нефтегазового рынка Борис Аронштейн, заметив, что Трампа еще с начала 80-х годов беспокоит тема тарифов. Он оценил, насколько рациональны действия американского президента.

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Что не учел Трамп

Дональд Трамп и его старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро почему-то глубоко убеждены в том, что одновременное повышение налогов на товары, которые ввозят в США, приведет к выравниванию торгового дисбаланса.

Однако они совсем не осознают, что в условиях глобальной торговли и экономики практически невозможно заставить Штаты производить товары широкого потребления. Ведь для этого нет ни рабочей силы, ни соответствующих условий.

Чтобы вернуть это производство в США нужны годы,

– отметил Аронштейн.

Недавно генеральный директор компании Apple Тим Кук говорил, что ни за что не будет строить завод для сборки iPhone в Техасе. Сборка iPhone, производство запчастей и компонентов можно считать товаром широкого потребления, в отличие от технологии, по которой лицензируются эти смартфоны.

Трамп должен был обращать внимание на это для того, чтобы как-то исправить торговый дефицит. К тому же поскольку товаров широкого потребления продается значительно больше, чем технологий и продукции с высокой добавленной стоимостью, то это вопрос кооперации стран,

– сказал профессор университета имени Кеннеди.

Страны должны кооперироваться для того, чтобы снизить торговый дефицит. В общем мировая экономика это сложный механизм. Трамп не учел многих факторов, однако люди в администрации боятся ему возразить. Для них президент США значит больше, чем американская экономика.

К слову, Трамп 9 апреля объявил о 90-дневной паузе в новых пошлинах, однако в отношении КНР ограничения только усиливаются. Тарифы для Китая повысили до 125%. Поэтому тарифная война между Вашингтоном и Пекином продолжается.