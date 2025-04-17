У Шольца надеются, что Мерц откажется от передачи Taurus Украине, – СМИ

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. По словам политика, это может произойти, когда будущий канцлер ознакомится с "секретной информацией".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Маттиаса Мирша, которого цитирует Tagesschau.

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Комментируя вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus, Мирш призвал к совместному решению черно-красной коалиции в Бундестаге.

Политик предположил, что Мерц, после того, как он будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко взвесит решение по Taurus для Украины.

Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется,

– добавил Мирш.

В издании напомнили, что министр обороны Германии Борис Писториус недавно отмечал, что "секретная информация" также играла определенную роль в решении не предоставлять Украине эти ракеты.

К слову, ранее будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц заявлял, что он поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине. Однако лишь при условии согласования этого вопроса с европейскими партнерами.