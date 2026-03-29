Иран угрожает атаковать израильские и американские университеты

Министерство иностранных дел Ирана осудило последние авиаудары по двум ведущим университетам страны. В ответ на эти нападения Тегеран предупредил, что рассматривает университеты США и Израиля как "законные цели" для атак.

Иранские власти требуют от Вашингтона и Тель-Авива немедленно осудить бомбардировки учебных заведений и остановить подобные удары. Об этом сообщает Sky News.

Смотрите также Без вмешательства военных США: экс-член парламента НАТО предположил план Трампа в Иране

Что известно об угрозах Тегерана?

Иран осудил недавние авиаудары, которые были осуществлены по двум главным университетам страны: Исфаханскому технологическому университету и Университету науки и технологий в Тегеране.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана, Эсмаил Багаи, заявил, что эти университеты не являются военными целями и стали мишенью агрессии в рамках "незаконной войны" против Ирана. Иран считает такие нападения попыткой парализовать научную деятельность и уничтожить культурное наследие страны, указывая на систематические удары по университетам и исследовательским центрам.

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил, что в ответ на эти нападения они рассматривают возможность атаковать университеты США и Израиля, а также их филиалы в регионе.

Тегеран требует, чтобы США официально осудили авиаудары по своим университетам до 12:00 понедельника, 30 марта, и остановили Израиль от дальнейших атак. Если требования не будут выполнены, Иран угрожает реализовать свои угрозы и нанести удары по целям в США и Израиле.

Этот инцидент является первым случаем, когда Иран угрожает атаками на американские и израильские университеты в ответ на подобные нападения, что свидетельствует о повышенной эскалации напряжения между Тегераном, Вашингтоном и Тель-Авивом.

