Иранские власти требуют от Вашингтона и Тель-Авива немедленно осудить бомбардировки учебных заведений и остановить подобные удары. Об этом сообщает Sky News.
Что известно об угрозах Тегерана?
Иран осудил недавние авиаудары, которые были осуществлены по двум главным университетам страны: Исфаханскому технологическому университету и Университету науки и технологий в Тегеране.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана, Эсмаил Багаи, заявил, что эти университеты не являются военными целями и стали мишенью агрессии в рамках "незаконной войны" против Ирана. Иран считает такие нападения попыткой парализовать научную деятельность и уничтожить культурное наследие страны, указывая на систематические удары по университетам и исследовательским центрам.
Корпус стражей исламской революции Ирана объявил, что в ответ на эти нападения они рассматривают возможность атаковать университеты США и Израиля, а также их филиалы в регионе.
Тегеран требует, чтобы США официально осудили авиаудары по своим университетам до 12:00 понедельника, 30 марта, и остановили Израиль от дальнейших атак. Если требования не будут выполнены, Иран угрожает реализовать свои угрозы и нанести удары по целям в США и Израиле.
Этот инцидент является первым случаем, когда Иран угрожает атаками на американские и израильские университеты в ответ на подобные нападения, что свидетельствует о повышенной эскалации напряжения между Тегераном, Вашингтоном и Тель-Авивом.
Война США и Ирана: последние новости
Иран нанес серьезный удар по американской авиабазе в Саудовской Аравии, уничтожив один из редких самолетов. Он является критически важным для системы раннего обнаружения и управления ВВС США. Атака была осуществлена 27 марта 2026 года, когда Иран применил ракетный удар по авиабазе Принц Султан.
В США рассматривают возможность проведения наземных военных операций против Ирана. Однако окончательного решения о введении войск пока нет. В то же время Пентагон уже готовится к сценариям, которые предусматривают использование морской пехоты и сил специального назначения.
Между тем иранские власти планируют привлекать детей в возрасте от 12 лет к специальным учебным программам. В таких лагерях подростков будут обучать основам военного дела, дисциплины и идеологической подготовки.