Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" будет реагировать на возможную передачу Украине ракет большой давности Tomahawk от США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Как в Кремле реагируют на политику США?

Дмитрий Песков отметил, что Россия "надлежащим образом" будет реагировать на поставки ракет Tomahawk Украине, однако не уточнил, в чем именно будет заключаться эта реакция.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.

Он отметил, что такие публикации не происходят "на пустом месте". В то же время, по словам Пескова, это не новость, поскольку Вашингтон уже в режиме онлайн предоставляют Киеву развединформацию.

Это сообщение СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и привлечение всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно,

– подытожил Песков.

Какую военную помощь может получить Украина?