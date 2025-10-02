"Должным образом": в Кремле отреагировали на возможные поставки Украине ракет Tomahawk
- Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом будет реагировать на возможные поставки Украине ракет Tomahawk, однако не уточнил, что именно это будет означать.
- Песков также отметил, что США уже в режиме онлайн передают Украине разведданные, что не является новостью.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" будет реагировать на возможную передачу Украине ракет большой давности Tomahawk от США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Читайте также Настоящие действия или шантаж Путина: почему Трамп заговорил об ударах вглубь России и Tomahawk
Как в Кремле реагируют на политику США?
Дмитрий Песков отметил, что Россия "надлежащим образом" будет реагировать на поставки ракет Tomahawk Украине, однако не уточнил, в чем именно будет заключаться эта реакция.
Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.
Он отметил, что такие публикации не происходят "на пустом месте". В то же время, по словам Пескова, это не новость, поскольку Вашингтон уже в режиме онлайн предоставляют Киеву развединформацию.
Это сообщение СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и привлечение всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно,
– подытожил Песков.
Какую военную помощь может получить Украина?
Во время частного разговора на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты Tomahawk. По данным The Telegraph, Трамп положительно воспринял идею, а госсекретарь США Марко Рубио назвал это сигналом поддержки Украины.
Впоследствии издание WSJ сообщило, что Дональд Трамп якобы разрешил американским разведслужбам и Пентагону предоставлять Киеву важную информацию. Говорится о данных для планирования ракетных атак вглубь России и по объектам энергетической инфраструктуры.
Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что Украина фактически не была ограничена в разрешении на дальнобойные удары по России. Нюанс заключался в том, что военные могли использовать только оружие собственного производства.