Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине, поскольку "для танго нужны двое".

Разговор обоих политиков, по словам американского президента, может состояться уже в течение этой недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapid Response 47.

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Что заявил Трамп

Как констатировал Дональд Трамп, если Россию не заставить прекратить огонь, то война будет продолжаться и дальше. Поэтому, он предположил, что уже на этой неделе может поговорить с Владимиром Путиным по этому поводу.

Я надеюсь, он согласится,

– сказал президент США.

По его мнению, согласие российского диктатора на прекращение огня будет означать "75% пути" к урегулированию войны. После этого, мол, останется только оформить документы и согласовать территории.

К слову. в комментарии для пропагандистских СМИ пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что "Россия не исключает контактов с представителями США в течение ближайших нескольких дней".