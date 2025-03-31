Трамп перестал хвалить Путина: что это значит

Журналисты проанализировали изменение риторики Трампа в отношении Путина. После удушающих "братских" объятий стала заметна ощутимая прохлада в словах президента США. Вероятно, это результат определенных воздействий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Почему Трамп стал более критичным к Путину

Больше всего внимания привлекли слова Трампа о том, что он зол на Путина и может ввести санкции на нефть. Но только в том случае, если "решит, что Россия виновата". Это была резкая смена риторики США в отношении России. Также Трампу не нравится, что Путин говорит о "нелегитимности" Зеленского и затягивает войну.

Президент США анонсировал новый разговор с диктатором. Россияне сказали, что продолжают работу с Америкой.

Вероятно, на Трампа повлияли те советники, которые агрессивно настроены в отношении России. И, возможно, сам Трамп раздражен действиями Кремля.

В то же время он заявил, что США должны иметь Гренландию для "мира в мире". Ведь "везде корабли Китая и России". Некоторые аналитики увидели в этих словах идею о "больших и сильных странах", которые могут захватить "маленькие и слабые" – то есть частичное оправдание российской агрессии.

А еще лидер США сказал: не хочет вводить вторичные пошлины против России, поскольку верит, что Путин "держит слово".