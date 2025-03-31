Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Чому Трамп став критичнішим до Путіна

Найбільше уваги привернули слова Трампа про те, що він злий на Путіна та може запровадити санкції на нафту. Але тільки в тому випадку, якщо "вирішить, що Росія винна". Це була різка зміна риторики США щодо Росії. Також Трампу не подобається, що Путін говорить про "нелегітимність" Зеленського та затягує війну.

Президент США анонсував нову розмову з диктатором. Росіяни сказали, що продовжують роботу зі Америкою.

Імовірно, на Трампа вплинули ті радники, які агресивно налаштовані щодо Росії. І, можливо, сам Трамп роздратований діями Кремля.

Водночас він заявив, що США мусять мати Гренландію для "світового миру". Адже "всюди кораблі Китаю та Росії". Деякі аналітики побачили в цих словах ідею про "великі та сильні країни", які можуть загарбати "малі та слабкі" – тобто часткове виправдання російської агресії.

А ще лідер США сказав: не хоче запроваджувати вторинні мита проти Росії, бо вірить, що Путін "дотримується слова".